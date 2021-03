Mission: Impossible 7, Simon Pegg in una foto dal set

Christopher McQuarrie condivide una foto del dietro le quinte di Mission: Impossible 7 che ritrae Simon Pegg

Procedono le riprese di Mission: Impossible 7, mentre il regista Christopher McQuarrie si prepara a lavorare anche sull’ottavo capitolo del franchise, che verrà girato subito dopo che finirà la produzione del settimo.

Originariamente, Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 avrebbero dovuto essere girati in back to back, contemporaneamente, ma il mese scorso è arrivata la notizia che la produzione dell’ottava puntata ancora senza titolo inizierà dopo che Tom Cruise avrà completato la promozione per Top Gun: Maverick.

McQuarrie ha anche confermato di recente che le riprese in Medio Oriente erano appena terminate, e che avevano in programma di tornare a Londra per gli ultimi ritocchi.

I prossimi due episodi segnano il terzo e il quarto film della serie per McQuarrie, che diventa difatti l’unico regista ad aver diretto due pellicole della saga consecutivamente, senza interruzioni.

Le foto di Simon Pegg sul set di Mission: Impossible

Durante gli scorsi giorni di riprese, Christopher ha scattato alcune fantastiche foto dal set del film, una delle quali è stata recentemente condivisa da Simon Pegg. A sua volta, il regista ha condiviso su Instagram un’altra immagine di Pegg, un throwback dell’attore in Mission: Impossibile – Fallout.

L’immagine risale al 28 Marzo 2017, e tra i commenti sotto il post, si legge proprio quello di Pegg, che ha replicato scrivendo “Primo giorno di addestramento subacqueo!“

Pegg fa parte del franchise dai tempi di J.J. Abrams e del suo Mission: Impossible 3, il che significa che l’attore ha visto Cruise eseguire numerose folli acrobazie nel corso del tempo. E proprio recentemente ha parlato di quanto sia terrificante guardare l’attore intento nel suo training e nelle scene d’azione più spettacolari.

Intervistato da Conan O’Brien, ha parlato delle numerose sequenze al cardiopalma tipiche di Mission: Impossible. Ecco cos’ha raccontato:

Quando guardi il film e vedi Tom Cruise fare quelle acrobazie, provi un senso autentico di pericolo e temi per la sua vita. Ma poi scopri che è sopravvissuto perché lo vedi la mattina successiva a Good Morning America intento in una qualche conferenza stampa. Quando lo vediamo intento in quelle acrobazie, non abbiamo idea se sopravviverà o meno. Come quando si lancia da una scogliera con una bicicletta… È terrificante.

Mission: Impossible 7 arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 Novembre 2021.