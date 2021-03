Borat 2 è già un record da Guinnes: ecco perché

Borat 2, l’ultima fatica cinematografica dell’attore comico Sacha Baron Cohen, è già un vero e proprio record

Borat 2, altresì noto come Borat – Seguito di film cinema, è stato nominato all’Oscar come migliore sceneggiatura non originale e per la miglior attrice non protagonista (Maria Bakalova) e si sta già parlando di record. Vediamo dunque un po’ più nel dettaglio il perché!

Borat 2: la comicità di Sacha Baron Cohen è da record

Borat 2 può già vantare due Golden Globe vinti per il miglior attore e per la miglior commedia, ma il suo primo record in assoluto è per la lunghezza stessa del titolo. Il titolo del film in lingua originale, girato da Jason Woliner, è infatti Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

Il titolo ha dunque battuto il film di Ken Annakin del 1965 (Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes) uscito in Italia come Quei temerari sulle macchine volanti con Alberto Sordi nel cast. La pellicola ha poi ispirato il cartone La corsa più pazza del mondo di Hanna & Barbera. Insomma, non è certo un titolo facile da ricordare in lingua originale, ma in questo caso possiamo “ringraziare” la versione italiana.

Ricordiamo che il regista Jason Woliner ha recitato anche nel cult Weekend con il morto mentre, il controverso Sacha Baron Cohen, è noto per film del calibro di Ali G, entrambi i Borat, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Brüno, Il dittatore e tanti altri ancora dove ha dimostrato tutto il suo trasformismo e la sua comicità sopra le righe. Se dunque anche voi volete essere sempre aggiornati su tutti gli ultimi film usciti al cinema, i cult di sempre e le serie TV più avvincenti, vi invitiamo a restare con noi su tuttoteK!