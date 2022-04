Vivo Y55 5G: il nuovo smartphone della serie Y

Vivo introduce il nuovo Vivo Y55 5G, un dispositivo leggero e con un’estetica accattivante. Scopriamolo assieme

Vivo, quinto brand al mondo di smartphone, annuncia la disponibilità in Italia di Y55 5G: il nuovo smartphone è pensato per chi è alla ricerca di un dispositivo leggero ed esteticamente accattivante senza dove rinunciare alle performance e a funzionalità coinvolgenti.

Vivo Y55 5G: le caratteristiche

Il comparto fotografico posteriore è dotato di una fotocamera principale da 50MP con tecnologia Eye Autofocus, in grado di mantenere una chiara messa a fuoco sugli occhi dei soggetti anche quando sono in movimento, una fotocamera bokeh da 2MP e una macro da 2MP. Queste caratteristiche permettono all’utente di scattare immagini ultra nitide sia in ambienti luminosi che scuri. Anche in notturna, la modalità Super Night Mode ottimizza la riduzione del rumore e gli algoritmi di merging dei frame ed è disponibile sia sulla fotocamera posteriore sia su quella frontale da 8MP. Per chi ama, ad esempio, mostrarsi in prima persona anche mentre sta filmando un paesaggio o un momento particolare, Y55 5G mette a disposizione la modalità Dual View che consente di registrare video con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente.

Con un peso di 188g e un design ultra sottile di soli 8,25mm, Y55 5G è tra gli smartphone più sottili della sua fascia di prezzo. Queste caratteristiche, lo rendono molto comodo da tenere in mano. Inoltre, il lettore di impronte digitali è integrato nel pulsante laterale di accensione e questo fa sì che l’utente possa sbloccare lo smartphone in un unico movimento e avere a disposizione uno scanner di impronte ultra compatto e agevole. Y55 5G è disponibile nella finitura Starlight Black, risultato di un’innovativa tecnica di incisione glitterata che aggiunge lucentezza alla finitura opaca rendendo la superficie altamente resistente alla polvere e alle impronte digitali.

L’affidabilità di Y55 5G è assicurata anche dalla batteria a lunga durata da 5000mAh e dalla ricarica rapida da 18W che permettono all’utente di poter utilizzare il proprio smartphone in libertà senza doversi preoccupare eccessivamente di scaricare la batteria. A livello di utilizzo, la batteria garantisce, ad esempio, 20 ore di binge-watching online, 18 ore di navigazione su Instagram o 10 ore di gaming online.

Come la maggior parte degli smartphone vivo, anche Y55 5G è dotato della tecnologia Extended RAM 2.0 che permette di attingere fino a 1GB di spazio dalla memoria fisica da aggiungere alla RAM. L’utente ne beneficia in termini di versatilità e fluidità. Questa funzionalità permette infatti di tenere aperte dozzine di app contemporaneamente consentendo un passaggio rapido da un’app all’altra quando se ne ha necessità.

Anche l’ampio display di Y55 5G, in grado di creare un effetto cinema molto immersivo, è stato pensato per chi utilizza lo smartphone anche per l’intrattenimento e il divertimento. La risoluzione dello schermo FHD+ da 6,58″ con tecnologia In-Cell supporta infatti un’elevata saturazione del colore, rendendo la qualità visiva ancora più chiara e vivida.

L’innovazione software

Y55 5G arriva sul mercato già con l’ultima versione del sistema operativo di Google, Android 12, e con l’interfaccia rinnovata di vivo, Funtouch OS 12 in grado di garantire un’esperienza digitale completamente nuova.

Tra le novità è incluso sicuramente iManager, l’assistente personale che una volta configurato aiuta l’utente a mantenere lo smartphone in buone condizioni, provvedendo alla pulizia dello spazio e alla scansione di eventuali virus. Mentre, per gli amanti del gaming, la funzione Multi-Turbo 5.0 consente di accelerare le prestazioni gioco, impedendo al telefono di bloccarsi anche quando il sistema è sotto un carico pesante. Questo perché, Multi-Turbo 5.0, è stato progettato per allocare e assegnare priorità alle risorse della CPU e dell’archiviazione interna. Sempre per chi utilizza lo smartphone anche per giocare, la modalità Ultra Game Mode è stata visivamente aggiornata per un’esperienza di gioco sensoriale più completa.

In Funtouch OS 12, i widgets più utilizzati sono posizionati subito nella schermata principale per facilitare un accesso rapido mentre, gli amanti della musica, troveranno in Nano Music Player la funzionalità ideale per gestire la propria selezione musicale senza problemi. È possibile, infatti, avere in un’unica schermata diverse fonti musicali inclusi download locali e altri lettori musicali, in modo da sfogliare le canzoni liberamente senza che lo streaming si fermi.

Vivo Y55 5G: prezzi e disponibilità

Y55 5G è disponibile nei WINDTRE Store, in promozione fino all’8 maggio, incluso con l’offerta DI PIU’ LITE che prevede 50 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 12,99€ al mese.

In alternativa, si può acquistare Y55 5G anche in un’unica soluzione a 279,90€.

In alternativa, si può acquistare Y55 5G anche in un'unica soluzione a 279,90€.