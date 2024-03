Becoming Karl Largefeld: ecco quando esce la serie

L’attesa è finita: il primo trailer della serie TV Becoming Karl Largefeld ha svelato la data di uscita, scopriamola insieme

Il mondo della moda è in fermento per l’arrivo di Becoming Karl Largefeld, la serie che promette di portarci dietro le quinte della vita del leggendario Karl Lagerfeld. Disney+ ha appena lanciato il trailer che ci dà un assaggio di quello che sarà, e non potremmo essere più eccitati. Il trailer ci mostra Daniel Brühl nei panni di Lagerfeld, pronto a conquistare il mondo della moda con il suo inconfondibile talento. Già dal primo sguardo al trailer, è chiaro che la serie sarà un viaggio indimenticabile. La musica di “Heart of Glass” dei Blondie fa da colonna sonora al teaser, mentre scorrono le immagini dei primi passi di Lagerfeld nel mondo della moda. Il suo occhio unico per il design e la sua determinazione a seguire la propria strada lo hanno reso un’icona. Ma non è tutto lavoro e creazione: il trailer ci regala anche scorci della vita privata di Lagerfeld, tra feste scintillanti e balli sfrenati.

La rivoluzione dello stile: Becoming Karl Largefeld arriva su Disney+

Il cast è un vero e proprio parterre de rois: accanto a Brühl, vedremo Théodore Pellerin e Arnaud Valois, che aggiungono profondità e fascino alla narrazione. Non mancheranno momenti di tensione e di ispirazione, con Lagerfeld che si fa strada tra i giganti dell’industria dell’epoca, marciando al ritmo del proprio tamburo. La serie ci mostrerà anche i momenti di relax del celebre stilista, quando si allontanava dai bozzetti per immergersi nella vita notturna parigina, tra luci da discoteca e ritmi incalzanti.

Il cast si completa con Alex Lutz, Agnès Jaoui, Jeanne Damas, Claire Laffut, Sunnyi Melles, Paul Spera e Lisa Kreuzer, che insieme danno vita a un racconto affascinante e ricco di dettagli. In attesa del debutto di Becoming Karl Largefeld il prossimo 7 giugno su Disney+, lasciati incantare dal trailer e preparati a scoprire il mondo di uno dei più grandi geni della moda.

