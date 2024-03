Super Mario Bros 2: l’uscita è fissata per aprile 2026

Dopo il successo del primo film e oltre un miliardo di incassi, è fissata l’uscita di Super Mario Bros 2 nelle sale ad aprile 2026

Il primo film di Super Mario ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale ed era inevitabile che Nintendo desse il via libera a un seguito. E in effetti, il leggendario game designer Shigeru Miyamoto ha da poco annunciato che il prossimo film su Mario è già in lavorazione, con l’uscita prevista per aprile 2026.

In un nuovo video, Shigeru Miyamoto di Nintendo e Chris Meledandri di Illumination Entertainment hanno condiviso gli aggiornamenti sul prossimo film incentrato sul celebre idraulico. Meledandri ha rivelato che gli Illumination Studios di Parigi stanno attualmente sviluppando la sceneggiatura del sequel sotto la direzione, ancora una volta, di Aaron Horvath e Michael Jelenic.

Super Mario Bros 2: uscita fissata al 2026

La data di uscita del film è fissata per il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in molti altri mercati globali. Nelle settimane successive, arriverà anche in “territori selezionati” in tutto il mondo. Shigeru Miyamoto, il leggendario creatore di Mario e altre iconiche proprietà intellettuali di Nintendo, ha promesso che il nuovo film avrà una storia brillante e divertente che espanderà ulteriormente l’universo stabilito nel primo capitolo cinematografico.

Con l’annuncio di novembre di un film live-action basato su The Legend of Zelda, Nintendo sta evidentemente puntando a espandere in maniera significativa la sua presenza sul grande schermo. Dopo il clamoroso successo de The Super Mario Bros. Movie, l’azienda ha deciso di sfruttare il momento favorevole e di cavalcare l’onda dell’entusiasmo dei fan. Il film su Zelda sarà diretto da Wes Ball, regista della trilogia di Maze Runner e del prossimo Kingdom of the Planet of the Apes, e prodotto da Avi Arad e lo stesso Shigeru Miyamoto. Purtroppo, al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa attesissima trasposizione cinematografica.

