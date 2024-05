Milan-Cagliari: dove vedere la partita?

Il Sabato sera metterà a confronto due club che vivono situazioni di forma simili, ma del tutto diversi. Dove vedere quindi Milan-Cagliari? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Senza dubbio questo si rivela un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, mentre d’altra parte si mostra un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a ricercare dettagli utili per le sfide di loro interesse. Ecco allora che l’articolo assume uno scopo ben preciso, andando a spiegare dove vedere Milan-Cagliari e scoprendo le probabili formazioni.

La giornata 26 evidenzia un anticipo serale particolare, con i rossoneri che cercano di confermare il secondo posto e i sardi per puntare alla salvezza.

Dove vedere Milan-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

A quota 71 punti, il Milan conta il secondo posto in classifica e con esso la sicurezza di essersi qualificato in Champions League, ma non è ancora certo della seconda posizione, visti i nove punti ancora a disposizione. Al quindicesimo posto con 33 punti, il Cagliari di Ranieri vanta tre lunghezze sulla zona retrocessione, ma si trova costretta a giocare sul filo del rasoio. Andiamo a scoprire quindi dove poter vedere Milan-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha ottenuto uno spazio rilevante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha modo di garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può utilizzare l’app da due dispositivi simultaneamente. Basterà effettuare qualche passaggio prima di cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi è del tutto differente. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta la totalità del palinsesto. A questo si aggiungono i match dei club esteri e gli impegni europei, quelli legati a Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Golf, Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, occorrerà semplicemente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviato il discorso sulle piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Milan-Cagliari sarà trasmessa anche su Sky. Alle ore 20:45 di Sabato 11 Maggio scenderanno così in campo le due squadre, terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo di utilizzare una VPN durante la propria navigazione.

Milan-Cagliari, probabili formazioni

I ragazzi di Pioli possono soltanto confermare la seconda posizione, gli uomini di Ranieri puntano alla salvezza.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Azzi; Luvumbo, Oristanio; Shomurodov.

