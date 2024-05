The Bear 3: un teaser con Jeremy Allen White svela l’uscita

La serie The Bear ritornerà sugli schermi televisivi con gli episodi della stagione 3 e un nuovo teaser svela la data di uscita

I fan di The Bear possono ora segnare nel proprio calendario la data del ritorno della serie con gli episodi della stagione 3: un teaser con Jeremy Allen White svela infatti che su FX la storia di Carmy proseguirà dal 27 giugno. Si precisa così la notizia del periodo che l’ha preceduta di poco. La serie è disponibile sugli schermi italiani grazie a Disney+, con tutti gli episodi disponibili al lancio.

Il breve video pubblicato online anticipa il ritorno di The Bear mostrando Jeremy Allen White di nuovo nel ruolo dello chef che gli ha fatto conquistare innumerevoli premi. Carmy viene ritratto mentre è nella cucina del suo ristorante da solo, di notte. Il filmato mostra inoltre la skyline della città di Chicago. La serie racconta la storia di Carmen “Carmy” Berzatto, un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia – The Original Beef of Chicagoland – dopo la morte straziante del fratello.

The Bear 3: il teaser svela l’uscita

Il cast, oltre a Jeremy Allen White, può contare sulla presenza di Ayo Edebiri e Ebon Moss Bacharach. Nel cast ci sono Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson. Tra le guest star degli episodi precedenti ci sono stati Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter, John Mulaney, Olivia Colman, Sarah Paulson, Molly Ringwald, Joel McHale, Oliver Platt, Molly Gordon ed Edwin Lee Gibson.

La terza stagione di The Bear di FX seguirà Carmen “Carmy” Berzatto, Sydney Adamu e Richard “Richie” Jerimovich intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.