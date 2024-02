Lazio-Bologna: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si apre con il consueto lunch match: ma dove vedere Lazio-Bologna? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono parte integrante di un nuovo calcio che ha, negli ultimi anni, “spazzato” via il vecchio (e tanto amato) sport di un tempo. Queste nuove tecnologie rappresentano un vantaggio per le società, visto che la Serie A si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene però la piena esclusività. Il problema si pone soprattutto per utenti e tifosi, costretti a cercare numerose notizie per completare il quadro delle informazioni. Pertanto questo articolo ha uno scopo chiaro: spiegare dove vedere Lazio-Bologna e quali saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 25 mostra un bellissimo lunch match fra due squadre che si contendono uno spicchio d’Europa. I biancocelesti non possono più sbagliare, gli emiliani corrono a passo spedito.

Dove vedere Lazio-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Quinto in classifica con 42 punti, il Bologna di Thiago Motta sta vivendo (e realizzando) un sogno. La compagine emiliana ha vinto parecchi scontri diretti e vuole dunque credere alla Conference League o, addirittura, all’Europa League. Si tratterebbe di un ottimo traguardo e un rilevante banco di prova. In settima posizione con 37 punti c’è la Lazio di Sarri, un club in ripresa e in fiducia, ma che di passi falsi ne ha commessi davvero troppi. Scopriamo allora dove poter vedere Lazio-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra pochi anni fa, si è ritagliata un importante spazio in questo grande mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN offre l’intero calendario della Serie A. Il servizio riesce ad arricchirsi con le sfide di Serie B e con gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che garantisce l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, si può evincere un servizio del tutto diverso. Il pacchetto offre la visione di tre gare di Serie A per ogni giornata, ampliando però l’offerta con le sfide di calcio femminile e i match dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di caratura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione si imprezioisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, rifacendosi al link che richiama NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, diamo una risposta alla domanda iniziale: Lazio-Bologna sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 18 Febbraio alle ore 12:30, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si rammenda quanto sia importante avere una VPN, utile per proteggerci dai pericoli di internet.

Lazio-Bologna, probabili formazioni

Sogno Europa, tra paura di non rispettare le aspettative e timore di scottarsi troppo.

Di seguito ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Una delle due potrà avere la meglio sull’altra? Diteci la vostra. Non dimenticate di continuare a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.