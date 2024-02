Atalanta-Sassuolo: dove vedere la partita?

Il Saturday night si chiuderà con il match serale: scopriamo dove vedere Atalanta-Sassuolo

I diritti tv sono diventati parte integrante di un mondo – quello del calcio – in continuo mutamento. A dare valore a questa tesi è la Serie A, la quale programmazione è suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Il palinsesto, così gestito, rappresenta un ottimo vantaggio per le società, meno invece per i tifosi, i quali si ritrovano a cercare numerose informazioni in merito. L’articolo ha dunque il medesimo obiettivo: spiegare dove vedere Atalanta-Sassuolo e capire chi dovrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 25 chiuderà il Sabato sera con due club tanto diversi quanto simili: la Dea è ormai una solida realtà in Italia, i neroverdi vivono nel pieno anonimato.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Quarta in classifica a quota 42, l’Atalanta di Gasperini viaggia a passo spedito. Il club giunge da 4 vittorie e un pareggio e non ha nessuna intenzione di arrestare la sua corsa. Al diciassettesimo posto in classifica con 20 punti, compare un Sassuolo privo di certezze e ricco di paure. La compagine emiliana si è sempre contraddistinta per essere una “killer delle big”, ma in questa stagione ha perso fin troppi punti. La salvezza è dunque un obiettivo primario. Scopriamo allora dove poter vedere Atalanta-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si è guadagnata la sua posizione, diventando un punto fisso per il mondo calcistico. Attualmente infatti soltanto DAZN offre l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale permette di usare l’app da due dispositivi simultaneamente. Basterà cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando a Sky, si noterà come il servizio cambia. Il pacchetto permette la visione di tre sfide di Serie A per ogni giornata, mostrando altre soluzioni, come le sfide di calcio femminile e i match dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di stampo europeo, rispettivamente di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, rifacendosi al link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione piattaforme, eccoci giunti allo snodo iniziale: Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Sabato 17 Febbraio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro il GEWISS Stadium di Bergamo. Si rammenda l’utilità di avere una VPN, capace di proteggerci dalle insidie di internet.

Pronti al fischio d’inizio, accomodatevi sul divano e accendete la televisione. In alternativa, scaricate l’app ed eseguite l’accesso.

Atalanta-Sassuolo, probabili formazioni

Un incontro che potrà dire molto delle due squadre, soprattutto dopo il vecchio scontro in Coppa Italia.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio? Dateci la vostra opinione. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!