Genoa-Monza: dove vedere la partita?

Un Sabato entusiasmante pronto a chiudersi con Genoa-Monza: ma dove vedere la partita? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati una realtà concreta all’interno della sfera calcistica. La Serie A, per esempio, è suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima ne vanti la piena esclusività. Questo diventa così un autentico vantaggio per le società, che approfittanno di sponsor e introiti, dimostrandosi però un vero e proprio lato negativo per tifosi e utenti, i quali sono costretti a cercare ogni informazione che possa rivelarsi utile. Per agevolare i diretti interessati, ecco che l’articolo ha questo preciso scopo: spiegare dove vedere Genoa-Monza e scoprire chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 28 presenterà dunque un anticipo serale interessante, con due club che sono ormai a una manciata di punti dall’aritmetica salvezza.

Dove vedere Genoa-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

A quota 33 punti, il Genoa occupa il dodicesimo posto e si dimostra una piacevole realtà, confermando il buon momento. I ragazzi di Gilardino hanno mostrato personalità e fiducia nei oro mezzi. In undicesima posizione a quota 36, compare il Monza. I ragazzi di Palladino, nonostante un percorso altalenante, stanno per ottenere ciò che vogliono: la permanenza in Serie A. Una sfida che potrebbe concludersi in parità, scopriamo allora dove poter vedere Genoa-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha avuto la capacità di ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN riesce a garantire l’intera programmazione della Serie A. Il servizio presenta le gare di Serie B e gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile dà modo di decidere tra due opzioni: da un lato il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e dall’altro il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, che permette di utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basterà eseguire poche azioni, come cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi presenta un ventaglio ampio. Sono tre le partite di Serie A per ogni giornata, mentre il campionato femminile può vantare l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono i confront dei club esteri e tutti gli appuntamenti stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio comprende tante altre discipline, come Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, sarà necessario semplicemente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione sulle piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Genoa-Monza sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Sabato 9 Marzo, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Non dimenticate di utilizzare una VPN mentre navigate su internet.

Genoa-Monza, probabili formazioni

Due squadre ormai vicine alla salvezza, che potranno giocare così a mente libera.

Ecco le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric.

Chi riuscirà a portare a casa la vittoria? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.