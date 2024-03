Lecce-Verona: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si apre con il consueto lunch match: un appetitoso scontro diretto. Scopriamo dove vedere Lecce-Verona

I diritti tv sono ormai una pura realtà nella sfera calcistica. La Serie A, ad esempio, si trova ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta sì un vantaggio per le società, ma d’altro canto un autentico lato negativo per gli utenti, che sono così costretti a cercare molte informazioni in merito alle sfide in programma. L’obiettivo di questo articolo è dunque il seguente: spiegare dove vedere Lecce-Verona e scoprire chi potrebbe giocare verosimilmente dal primo minuto.

Ecco che la giornata 28 mostrerà un lunch match valido per la salvezza, con salentini e scaligeri pronti a fuggire dalla zona retrocessione. Ambedue vogliono allontanarsi dall’incubo Serie B.

Dove vedere Lecce-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 13esimo posto con 25 punti, il Lecce non è affatto tranquillo della propria posizione. La compagine leccese vanta appena due lunghezze sulla zona retrocessione, troppo poco per sentirsi al sicuro. In 17esima posizione con 23 punti c’è proprio l’Hellas Verona, con gli scaligeri pronti ad aggrapparsi alle speranze per non cedere il passo e mollare la presa. Un match importantissimo per entrambe, scopriamo allora dove poter vedere Lecce-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, è stata capace di ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN può trasmettere l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio presenta anche le gare di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppur il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, il quale garantisce di usare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Occorrerà così perdersi in pochi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte mostra un quadro ampio. Sono tre le sfide di Serie A per ogni giornata, mentre il campionato femminile può contare l’intero palinsesto. A questo si aggiungono le partite delle compagini estere e gli impegni di natura europea, come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio comprende tante altre discipline sportive, quali Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, sarà necessario semplicemente cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, non perdiamo il focus dell’articolo: Lecce-Verona sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Domenica 10 Marzo alle ore 12:30, teatro dell’incontro lo Stadio Via del Mare di Lecce. Ricordiamo l’importanza di munirsi di una VPN per navigare in totale sicurezza.

Una sfida da non sottovalutare e da gustarsi o in tv seduti comodamente sul divano, oppure scaricando l’applicazione su qualsiasi dispositivo.

Lecce-Verona, probabili formazioni

I salentini vogliono affermarsi, gli scaligeri fuggire da una situazione delicata.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Suslov, Noslin; Swiderski.

Chi delle due avrà la meglio sull’altra? Dateci la vostra opinione. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.