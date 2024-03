GP Arabia Saudita: in casa Ferrari lo sponsor Peroni diventa Tifosi

Per ovviare alle restrittive leggi arabe che impongono il divieto di pubblicizzare alcolici, nel GP dell’Arabia Saudita la Ferrari trasforma il noto sponsor di birra Peroni in Tifosi sulle SF-24 dei piloti

Ferrari “cambia” sponsor per il GP dell’Arabia Saudita, infatti, lo sponsor Peroni è stato tramutato in Tifosi che farà la sua apparizione sulle fiancate della SF-24. D’uscita dal primo appuntamento stagionale, la Formula 1 fa subito tappa in Arabia Saudita dove ad attendere le 20 monoposto ci sarà l’impegnativo circuito cittadino di Jeddah. Il weekend si è aperto, come in Bahrain, al giovedì, con la prima sessione di prove libere che porterà alla gara anche questa di sabato. Ci si aspetta una risposta positiva dalla nuova nata SF-24, dove nel primo appuntamento stagionale ha lasciato intravedere un grande potenziale. Di certo sui sidepod delle due Ferrari non vedremo il marchio alcolico Peroni ma sul circuito di Jeddah presenzieranno ancora di più i Tifosi della rossa.

Peroni diventa Tifosi: ecco perchè la Ferrari si è cautelata per il GP dell’Arabia Saudita

Dietro alla scelta di sostituire lo sponsor Peroni ci sono motivi legali. Infatti, in Arabia Saudita è proibita la pubblicità ed il consumo delle bevande alcoliche. Poco male per il Cavallino Rampante che ha adottato un escamotage niente male. Far sentire i fan della rossa ancora più vicino al team nel circuito saudita di certo sarà un’ulteriore spinta per Charles Leclerc e Oliver Bearman, quest’ultimo all’esordio nella categoria a causa di un appendicite che impedirà a Carlos Sainz di scendere in pista nelle qualifiche. Che il “nuovo” sponsor sia di buon auspicio o meno per la scuderia di Maranello lo scopriremo tra qualche ora quando a parlare sarà la pista e il cronometro.

E voi che ne pensate di questa scelta ad opera di Ferrari? Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo dei motori e non solo.