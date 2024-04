Fiorentina-Sassuolo: dove vedere la partita?

Si conclude la Domenica con il posticipo serale che racconta di due realtà differenti. Dove vedere Fiorentina-Sassuolo? Andiamo a scoprirlo

I diritti televisivi sono parte integrante per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima sia l’unica a poter vantarne la piena esclusività. Questo sembra così essere un grande vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, a differenza di tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a informarsi e a cercare numerosi dettagli in merito. Pertanto l’articolo in questione vuole dare una risposta precisa, spiegando dove vedere Fiorentina-Sassuolo e scoprendo chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 34 presenta così il Sunday night con due squadre che hanno necessità di punti, seppur per motivazioni diverse.

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al nono posto in classifica con 47 punti, la Fiorentina ha rallentato il passo e l’Europa comincia ad essere una meta lontana, sebbene non ancora irraggiungibile. Il Sassuolo è invece penultimo a quota 26, con lo spettro Serie B sempre più vicino, dato che i punti per salvarsi continuano ad aumentare. Andiamo a scoprire allora dove poter vedere Fiorentina-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, è stata capace di prendersi il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile si apre a due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si ha modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Saranno allora necessarie poche operazioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta dei servizi è del tutto differente. Per quel che riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile offre la totalità del calendario. A queste opzioni si vanno ad aggiungere i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, vale a dire Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali come Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, serviranno così pochi passaggi per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, si passa alla risposta della domanda iniziale: Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 28 Aprile, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Si ricorda sempre di munirsi di una VPN per vivere con serenità l’esperienza su internet.

Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni

La Viola per aggiustare la stagione, i neroverdi per sperare in una salvezza che inizia a farsi lontana.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouamé.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Obiang; Defrel, Thorstvedt, Volpato; Pinamonti.

Una delle due riuscirà a ottenere il successo? Dateci il vostro parere.