Atalanta-Empoli: dove vedere la partita?

Altro giro e altra corsa, stavolta lombardi contro toscani. Scopriamo dove vedere Atalanta-Empoli

I diritti televisivi sono diventati punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Un segno evidente di questo cambiamento lo si può evidenziare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò diviene senza dubbio un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma rappresenta un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare numerose notizie sulle gare di loro interesse. Proprio per questo l’articolo assume un valore importante, andando a spiegare dove vedere Atalanta-Empoli e quali dovrebbero essere i protagonisti.

La giornata 34 presenterà quindi una sfida che appare “impari” sulla carta.

Dove vedere Atalanta-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al settimo posto con 54 punti, l’Atalanta è a pochissimi passi dalla zona che conta e registra anche una sfida in meno. Finale di Coppa Italia raggiunta e 180 minuti la separano dalla finale di Europa League. L’Empoli è in quindicesima posizione con 31 punti, contando solo tre lunghezze sulla zona retrocessione. Il recente score appare positivo, ma serve ancora un ultimo sforzo. Scopriamo dunque dove poter vedere Atalanta-Empoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha conquistato giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN ha le carte in regola per garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile porta a scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Saranno necessarie poche azioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte è molto diversa. Per ciò che concerne la Serie A, sono garantiti tre confronti per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta al suo interno l’intero calendario. A questo servizio si vanno ad aggiungere le partite delle compagini estere e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Tennis, NBA, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basterà perdere qualche istante prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviato il discorso sulle piattaforme, si passa allo snodo principale: Atalanta-Empoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 28 Aprile, alle ore 18:00, teatro dell’incontro il Gewiss Stadiumd di Bergamo. Da non dimenticare l’utilizzo di una VPN durante la navigazione su internet.

Atalanta-Empoli, probabili formazioni

Due squadre opposte, visto che i ragazzi di Gasperini hanno una evidente propensione al gol, caratteristica che è mancata ai toscani.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk Lookman; Touré.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Una delle due potrà ottenere il successo? Diteci la vostra. Intanto non smettete di seguire tuttotek.it per restare sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.