Bologna-Salernitana: dove vedere la partita?

Il Lunedì si apre con una gara particolare, caratterizzata da due club diversissimi. Ma dove vedere Bologna-Salernitana? Scopriamolo

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo del mondo del calcio, ormai del tutto mutato. Il primo segnale di questo cambiamento è legato alla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Questo rappresenta chiaramente un vantaggio per le società che godono degli introiti, ma d’altro canto risultano essere un aspetto negativo per tifosi e utenti, costretti a loro volta a cercare numerose informazioni in merito alle sfide in programma. Per questo motivo l’articolo assume un ruolo importante, volendo spiegare dove vedere Bologna-Salernitana e quali sarebbero le probabili formazioni.

La giornata 30 continua dopo la sosta di Pasqua, con una gara molto particolare: l’outsider di stagione contro il fanalino di coda.

Dove vedere Bologna-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La rispota è sì!

In quarta posizione con 54 punti, il Bologna di Thiago Motta se la sta giocando con tutte e, seppur la Champions possa sembrare proibitiva, un posto in Europa è diventato l’obiettivo primario. A quota 14 la Salernitana è ultima in classifica e ormai quasi con un piede in Serie B, a causa del basso rendimento e di un distacco considerevole. Scopriamo così dove poter vedere Bologna-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, ha conquistato il suo posto all’interno del mondo del calcio. Infatti allo stato attuale solo DAZN permette la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi alle sfide di Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due possibilità: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € o in alternativa il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Occorreranno pochi passaggi, come cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando alla dinamica Sky, la carta dei servizi è del tutto diversa. Per la Serie A sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, per usufruire del servizio basterà solamente cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Bologna-Salernitana sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Lunedì 1 Aprile, alle ore 12:30, terreno di gioco lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per rimanere sempre protetti dai pericoli di internet.

Bologna-Salernitana, probabili formazioni

Gli emiliani stanno realizzando un sogno e l’Europa non è più un miraggio, servirebbe invece un miracolo sportivo per la Salernitana.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

SALERNITANA (4-3-1-2): Costil; Gyömbér, Manolas, J.Boateng, Bradaric; Legowski, Maggiore, Basic; Candreva; Ikwuemesi, Tchaouna.

Una delle due riuscirà a prendersi punti fondamentali? Dateci un vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.