Sconto pazzesco per il Geekom Mini IT13 i9-13900 32+2

Se stai cercando un mini PC potente, versatile e dal design elegante, il Mini IT13 è la scelta ideale per te. Approfitta dell’offerta su Amazon per ottenere questo PC a un prezzo eccezionale!

Dotato di un processore Intel Core i9-13900 di ultima generazione, 32 GB di RAM DDR4 e un SSD da 2 TB, questo dispositivo è perfetto per chi cerca un PC potente e versatile per giocare, editare video, lavorare in multitasking e molto altro ancora.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.