Atalanta-Roma: dove vedere la partita?

Giunti al cosiddetto Sunday night, ecco anche il big match di giornata! Scopriamo dove vedere Atalanta-Roma

Sempre più essenziali, i diritti televisivi sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta sicuramente un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma contemporaneamente si mostra come un grande limite per tifosi e utenti, poiché costretti a cercare numerosi dettagli sulle partite di loro interesse. Per questo motivo lo scopo dell’articolo appare chiaro: è quello di spiegare dove vedere Atalanta-Roma e chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 36 si rivelerà così molto interessante, visto che entrambe cercano un posto in Europa e vivono periodi differenti.

Dove vedere Atalanta-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al quinto posto con 60 punti c’è l’Atalanta, squadra che finalmente dopo annate pazzesche sta raccogliendo i frutti del suo lavoro. Si giocherà infatti due finali: una in Coppa Italia e l’altra in Europa League. In sesta posizione c’è la Roma con i medesimi punti, ovvero 60, che ha bisogno di tornare a vincere per dimenticare l’eliminazione sempre dall’Europa. La Dea, con una gara in meno, vincendo prenderebbe un buon distacco. Scopriamo allora dove poter vedere Atalanta-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha ottenuto una posizione importante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN riese a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà l’opportunità di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si ha modo di usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Ci si dovrà perdere in qualche passaggio prima di cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta delle offerte si presenta differente. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre sfide per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta la totalità del palinsesto. A questo si aggiungono le partite delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, saranno necessarie alcune operazioni per poi cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la pratica piattaforme, eccoci arrivati all’atteso big match: Atalanta-Roma sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 12 Maggio, alle ore 20:45, terreno di gioco il Gewiss Stadium di Bergamo. Si ricorda di possedere una VPN per rimanere protetti durante la navigazione su internet.

Roma-Atalanta, probabili formazioni

I giallorossi per dimenticare la finale sfumata, i bergamaschi per prepararsi in vista delle due finali.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

