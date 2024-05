Plaion Pictures: le novità Home Video di maggio 2024

Plaion Pictures ha annunciato tutte le novità Home Video che potremo acquistare nel corso del mese di maggio 2024

Sono numerose le novità che Plaion Pictures ci riserva per questo maggio. In particolare, 10 saranno disponibili Steelbook 4K UHD + Blu-ray in edizione limitata con un inedito formato 4K UHD, Blu-ray rimasterizzato, nuovi contenuti bonus, 3 card e poster de Il Corvo. Il film cult racconta la storia di Eric, un giovane musicista brutalmente assassinato insieme alla sua amata fidanzata. Esattamente un anno dopo l’omicidio, viene risuscitato dalla tomba da un misterioso corvo. In cerca di vendetta, il musicista si scontra con una rete criminale sotterranea che deve rispondere dei suoi crimini.

Dal 23 maggio invece tornano in commercio per l’etichetta Lucky Red le bellissime Steelbook delle più grandi opere di Hayao Miyazaki. L’edizione comprende all’interno sia il Blu-Ray che il DVD e sarà disponibili per dieci lungometraggi del maestro, ovvero: Nausicaä della Valle del vento (1984), Il castello nel cielo (1986), Il mio vicino Totoro (1988), Kiki – Consegne a domicilio (1989), Porco Rosso (1992), Principessa Mononoke (1997), La città incantata (2001), Il castello errante di Howl (2004), Ponyo sulla scogliera (2008), Si alza il vento (2013). L’edizione speciale conterrà storyboard, spot originali, trailer e interviste esclusive.

Le novità Plaion Pictures per maggio 2024

Ma non è finita qui. Dallo stesso giorno sarà infatti disponibile per l’etichetta Anime Factory la versione DVD di Trigun – La serie completa. L’opera tratta dal manga di Yasuhiro Nightow sarà racchiusa in un cofanetto da collezione che contiene i 26 episodi che la compongono raccolti in 4 DVD. Inoltre al suo interno troveremo 5 card da collezione e un preziosissimo booklet con la guida degli episodi e una galleria di illustrazioni. Quest’edizione conterrà al suo interno 3 card da collezione e un booklet in cui troveremo la guida agli episodi e una galleria di illustrazioni. Al momento non sappiamo quando sarà disponibile in Blu-Ray.

Sempre dal 23 maggio in DVD e Blu-ray e Limited Edition Blu-ray con tre card e book di 32 pagine sarà disponibile anche Drive-Away Dolls, con Margaret Qualley, Matt Damon e Pedro Pascal. Questa commedia segue Jamie, una ragazza dallo spirito libero che si dispera per l’ennesima rottura con la sua fidanzata, e la sua timida amica Marian che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto.

