La giornata di ieri è stata particolarmente intensa dal punto di vista videoludico. Nel pomeriggio abbiamo potuto seguire il nuovo Direct targato Nintendo, in cui sicuramente il focus è stato il franchise di Mario ed affini, ma ci sono state anche succose novità per altri brand spariti da tempo. Trovate il nostro mega-recap in questo articolo! In serata, invece, è stato il turno di Sony, che con uno State of Play della durata di circa 30 minuti è riuscita a lanciare qualche bomba interessante qua e là. E no, non stiamo parlando solo di Final Fantasy VII Rebirth e della sua data d’uscita!

Tutti gli annunci del PlayStation State of Play di Settembre 2023: non c’è solo Rebirth, dai

In questo articolo vogliamo dunque andare a vedere quali sono stati gli annunci al PlayStation State of Play di Settembre 2023 tenutosi ieri sera, 14 settembre. Nonostante all’annuncio dell’evento Sony avesse premesso che si sarebbe trattata di una conferenza inerente solo titoli indie e di terze parti, protagonisti sono stati anche alcuni trailer di titoli dei PlayStation Studios. Il perché non è dato saperlo, ma le nostre aspettative erano decisamente inferiori rispetto a ciò che, alla fine dei conti, abbiamo avuto come spettacolo. Iniziamo con un titolo che era stato già presentato e che sembra sempre più interessante!

Baby Steps | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Pubblicato da Devolver Digital e sviluppato da Gabe Cuzzillo, Maxi Boch e Bennet Foddy, Baby Steps è una sorta di rage game in cui la cosa più difficile che dovrete fare è anche quella che noi esseri umani compiamo ogni giorno senza neanche accorgercene: camminare. Nate è un fallito disoccupato che sembra non otterrà nulla dalla vita, finché un giorno non scopre di avere un potere sensazionale: mettere un piede di fronte all’altro. Bahy Steps sarà un gioco completamente basato sulla fisica in cui dovremo esplorare il mondo, scalare montagne, incontrare strambi figuri e innamorarci dell’ambiente circostante cercando un senso nella nostra vita. Uscita prevista: estate 2024.

Roblox su PS5 e PS4 | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Poco da aggiungere, ne avevamo già parlato recentemente di come Sony fosse interessata a portare Roblox anche su PS4 e PS5. Attualmente disponibile per iOS, Android, Xbox One e PC, Roblox arriverà anche sui sistemi Sony a partire dal prossimo 10 ottobre.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR2) | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Abbiamo anche potuto dare un primo sguardo al titolo per PSVR2 Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Sviluppato da nDreams, il titolo vi permetterà di utilizzare una lunga lista di gadget e oggetti per catturare fantasmi. Supportato il cross-play fra VR2, Meta Quest 2 e Meta Quest 3. Disponibile già il pre-order tramite il PlayStation Store e preannunciati anche alcuni DLC gratuiti e a pagamento per il futuro. Data d’uscita: 26 ottobre 2023.

Resident Evil 4 Remake su PSVR2, Separate Ways e The mercenaries | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Grande serata anche per Resident Evil 4 Remake, che sbarca in una sua versione programmata per Realtà Virtuale su PSVR2 come DLC gratuito, ma non solo! Il ritorno di Ada Wong è ufficiale: Capcom ha infatti annunciato l’arrivo di Separate Ways, il DLC di Resident Evil 4 che i fan aspettavano da tempo. Ad accompagnare il DLC arriverà anche la modalità Mercenari, con la stessa Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili. Il tutto sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S. Data d’uscita: 21 settembre 2023. Fra pochissimo!

Avatar: Frontiers of Pandora | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Nuovo story trailer dal palco del PlayStation State of Play di settembre 2023 per Avatar: Frontiers of Pandora. Nel gioco impersoneremo un Na’vi che è stato sottratto dall’RDA da infante per essere allenato e cresciuto in “modo umano”. 15 anni dopo una battaglia epocale, vi risvegliate e vi ritrovate su Pandora, di nuovo sotto le mire espansionistiche dell’RDA: e stavolta sarà vostro compito fermarli. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X | S e Amazon Luna. Data d’uscita: 7 dicembre 2023.

Ghostrunner II: c’è la demo! | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

505 Games e One More Level hanno rilasciato, nel corso dello State of Play di ieri sera, una demo di Ghostrunner 2 che potete trovare sia su PC (Steam ed Epic Games Store), sia su PS5 e Xbox Series X | S. Nella demo potrete mettere finalmente mano al rapidissimo titolo dedicato a Ghostrunner: preparatevi perché non sarete di fronte a meccaniche semplici ed intuitive, anzi! Data d’uscita: 26 ottobre 2023.

Nuovi colori metallizzati per console e DualSense: Deep Earth Collection | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Piccolo intermezzo hardware per la presentazione dei tre nuovi colori metallizzati di PS5 e DualSense coordinati. La Deep Earth Collection, questo il nome della nuova gamma, sarà disponibile dalla fine di quest’anno ed includerà i colori Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. E l’argento è veramente figo, lo ammettiamo. I preordini saranno disponibili dal 4 ottobre. Le varianti Volcanic Red e Cobalt Blue saranno disponibili dal 3 novembre, mentre la Sterling Silver dal 26 gennaio 2024.

Helldivers 2 | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Ed ecco il primo First Party della serata “indie e Third Party”: Helldivers 2. Sony e Arrowhead Game Studios hanno mostrato un nuovo, intenso e piuttosto lungo trailer di gameplay (con un commentario piuttosto discutibile, lo ammettiamo) dello shooter multiplayer che era, fino a ieri sera, previsto per la fine di quest’anno. Il gameplay ha mostrato un’intensa boss fight contro un nemico piuttosto grosso e altrettanto tosto, dal nome di Bile Titan. La brutta notizia è il posticipo della data d’uscita: 8 febbraio 2024. Noi però sappiamo aspettare.

Marvel’s Spider-Man 2 | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Altro giro, altro famosissimo “third party” di Sony: Marvel’s Spider-Man 2 è tornato a farsi vedere con un trailer anche sul palco del PlayStation State of Play di ieri sera. Insomniac Games ha infatti mostrato nuovo materiale video in cui il director, Bryan Intihar, ha mostrato nuovi dettagli sulla nuova New York di questo sequel, con nuove location, un’esplorazione aggiornata, la possibilità di cambiare protagonista praticamente immediatamente, i nuovi nemici, abilità e gadget e tanto altro. La cosa che più ci è effettivamente interessata, ed anche quella su cui il trailer ha posto maggior focus, è la presenza di ben 65 nuovi costumi per i nostri protagonisti. Fanservice up to a new level! Data d’uscita: 20 ottobre 2023. Ormai ci siamo!

Tales of Arise: Beyond the Dawn | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Primi dettagli anche sul DLC di Tales of Arise, Beyond the Dawn. Considerato uno dei migliori JRPG dei recenti anni, Arise è la diciassettesima (!) iterazione del franchise di Bandai Namco di cui vi abbiamo ampiamente parlato, in una recensione dedicata, ai tempi della sua uscita. Trovate tutto qui. Il DLC fungerà da sequel diretto e vedrà come protagonista una ragazza chiamata Nazamil, la figlia di un Lord che ci ha messo i bastoni fra le ruote nel corso della trama principale di Arise. Non vi diciamo altro per evitare spoiler. Preparatevi a nuovi dungeon, nuove missioni, cutscenes migliorate e… ovviamente tanti nuovi costumi. Non potevano mancare. Il DLC sarà ovviamente disponibile per tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco: PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. Data d’uscita: 9 dicembre 2023.

Honkai Star Rail arriva su PS5 (ed era ora) | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Ci avviciniamo alla chiusura di questo State of Play di Settembre 2023 con uno degli annunci sicuramente più attesi da parte dei fan di Hoyoverse. I creatori di Genshin Impact stanno infatti per portare, anche su console PS5, Honkai Star Rail, l’RPG a turni free-to-play che approderà su console Sony nella sua ultima versione disponibile, compresa quindi anche di tutti gli aggiornamenti rilasciati finora su PC, iOS e Android. Data d’uscita: 11 ottobre 2023.

Foamstars: annunciata l’Open Beta | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Square Enix sale sul palco con Foamstars annunciandone una Open beta per testare la capacità dei server prima dell’uscita del gioco. La Beta metterà a disposizione due modalità di gioco 4v4, otto diversi personaggi, tante armi ed abilità uniche. La schiuma sarà la vostra arma principale, ma dovrete anche costruire per bloccare e surclassare i vostri avversari e raggiungere la vittoria. La Open Beta inizia il 29 settembre e termina l’1 ottobre, disponibile in esclusiva su PS5. Non è necessario essere abbonati al PlayStation Plus per giocare la Beta.

Infine, lui… Final Fantasy VII Rebirth | PlayStation State of Play: recap di tutti gli annunci di settembre 2023

Beh, che dire. Un trailer decisamente mozzafiato e che apre le porte a tante discussioni sui risvolti che ha preso la trama di Final Fantasy VII dopo la deviazione intrapresa al termine di Remake. Final Fantasy VII Rebirth si mostra, in tutto il suo splendore, con un lungo trailer di presentazione. Abbiamo potuto vedere sprazzi di gameplay, ambientazioni a noi molto care e note, così come personaggi iconici. Le sorprese però non sono decisamente finite qui: Square Enix aveva già detto che il gioco sarebbe uscito nei primi mesi del 2024, e infatti così sarà. Data d’uscita: 29 febbraio 2024. Brividini.

