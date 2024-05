Getac presenta il nuovo laptop rugged S510

Getac ha presentato il suo nuovo laptop resistente S510, ottimizzato per l’intelligenza artificiale (AI), che consente alle aziende operanti in settori come utility, pubblica sicurezza, produzione e automotive di integrare l’edge AI nelle loro attività quotidiane

Il nuovo S510 permette agli operatori di sfruttare i benefici di produttività offerti dalle applicazioni basate sull’AI. Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 5/7 con Intel AI Boost e il driver Intel Graphics, offre prestazioni potenti. Il tasto dedicato Microsoft Copilot consente un rapido accesso alle funzionalità dell’AI.

Un’innovativa piattaforma per l’integrazione dell’AI nelle attività aziendali

Il S510 unisce queste caratteristiche innovative con certificazioni MIL-STD-810H e IP53, garantendo resistenza alle vibrazioni e alle cadute, offrendo tranquillità agli utenti. Il display da 15,6 pollici con luminosità di 1.000 nit e la tecnologia Getac permettono una facile lettura sotto la luce del sole, ideale per varie condizioni di illuminazione. Le opzioni di connettività includono WiFi 6E e Bluetooth 5.3 di serie, con possibilità di 4G-LTE e 5G Sub-6 per la connettività in mobilità.

Nonostante le sue caratteristiche robuste e lo schermo ampio, il S510 è leggero, pesando solo 2,35 kg, rendendolo facilmente trasportabile. La batteria hot-swappable supporta un intero turno di lavoro. Il design sostenibile utilizza materiali riciclati post-consumo.

Il S510 è altamente personalizzabile, con opzioni tra cui doppie porte Thunderbolt 4, fino a 64 GB di DDR5 RAM e fino a 2 TB di storage SSD PCIe NVMe. Altre opzioni includono un lettore di codici a barre laser, un’unità DVD super multi e una GPU NVIDIA.

“Siamo solo all’inizio rispetto a ciò che è possibile ottenere quando si parla di applicazioni basate sull’AI e dei vantaggi che possono portare alle aziende nei diversi settori”, afferma James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Il nuovo S510 unisce prestazioni pronte per il futuro e affidabilità rugged in un dispositivo compatto e leggero, consentendo agli utenti di implementare con fiducia le più recenti innovazioni basate sull’AI.”

Questo laptop rugged è ideale per una vasta gamma di applicazioni basate sull’AI, fornendo prestazioni affidabili e accelerazione AI dedicata. Il S510 è già disponibile per ulteriori informazioni sul sito web di Getac.

