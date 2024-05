300: in arrivo la serie tv Netflix su Alessandro Magno e Efestione

Il progetto sembrava morto da diverso tempo e così l’universo di 300 sembrava finito, ma invece una serie tv di Netflix è in arrivo e sarà disponibile su Netflix. La storia si baserà sulla storia d’amore tra Alessandro Magno e Efestione

Questa era del tutto inaspettata, eppure sembra che il mondo cinematografico creato dagli Spartani nel 2007 con Gerard Butler alla guida stia per tornare, ma non sul grande schermo. Pare infatti che stiano per realizzare una serie tv su 300 e sarà distribuito da Netflix e a lavorarci sarà nientepopodimeno che Zack Snyder, colui che ha dato vita a questo universo con il primo film. Il progetto era vivo già da un po’ e fungeva da sequel di 300 e 300 – L’alba di un impero e si basa sulla graphic novel di Frank Miller. Lo script è stato scritto nel 2019, quando il regista stava lavorando a Army of the Dead, ma la Warner Bros rifiutò la sua idea. Adesso però il regista ha riottenuto i diritti di Blood and Ashes ed è pronto a collaborare con Netflix per realizzare il progetto.

Storia d’amore tra Alessandro Magno e Efestione protagonista della serie tv di 300

La storia del sequel dei due film che vedremo nella serie tv si basa sulla relazione omosessuale tra Alessandro Magno e il suo secondo in comando Efestione. Il regista stesso ha confermato che vuole raccontare una storia più omoerotica, con tante battaglie, ma anche scene di sesso omosessuali. Snyder ha rilasciato queste parole durante un’intervista:

Volevo davvero introdurre questi concetti molto di più perché li ritengo importanti. Se andremo avanti e faremo altri film nell’universo di 300, vorrei introdurre questa parte. Credo che questo dia una nuova scossa al tutto.

Al momento non è nulla di confermato, ma secondo una fonte molto attendibile, My Time to Shine Hello, avrebbero dato il via libera alla serie tv. Non sappiamo ancora con certezza se la storia si baserà proprio su Blood and Ashes, ma la direzione sembra essere quella. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere questa storia sul piccolo schermo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.