State of Play: come seguire l’evento in diretta

Se volete seguire la diretta di stasera e non sapete come, da noi trovate il link per lo State of Play in vista della premiere su YouTube

Siccome di sicuro ormai lo saprete benissimo, stasera a mezzanotte ci aspetta il prossimo State of Play: in fin dei conti Jeff Grubb ci aveva visto giusto, pur trattandosi della fine del mese, ma come fare per seguire la diretta? Siete fortunati: potete trovarla proprio qui su questa pagina. I giochi a venire, che a questo punto non includeranno Silent Hill 2, hanno tutta l’aria di voler anticipare i tempi sul successore spirituale dell’E3. Le altre presentazioni, infatti, sono fissate per il 9 giugno (Xbox Games Showcase) e in un giorno non meglio precisato del mese entrante (Nintendo Direct). L’apripista estivo, dunque, è in tutto e per tutto Sony, il cui “blue carpet” sarà visibile qui sotto al calar della notte.

Come seguire in diretta lo State of Play? Abbassate lo sguardo!

Non tutti potrebbero avere dimestichezza con le premiere di YouTube, quindi saremo concisi: quella dello State of Play di stasera non sarà una vera e propria diretta come la intendiamo noi, bensì un video regolare che è possibile seguire solo dall’ora di pubblicazione in poi. In altre parole, dunque, avete tempo fino a mezzanotte: domattina tutti i nostri dubbi saranno invecchiati come il latte. Sarà buffo rileggere queste righe, ridendo di come giusto ventiquattro ore prima brancolavamo tutti nel buio. Che voi intendiate tenere aperta la scheda fino a sera o che vogliate riaprirla solo in tarda serata, il nostro invito è lo stesso: non mancate. Terremo un po’ di popcorn per voi, promesso.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dalla presentazione? A noi non spiacerebbe il ritorno di Hogs of War, ma voi che ne dite? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.