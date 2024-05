Avvisata in Cina la nuova auto di XPeng, si chiama Mona

Per le strade della Cina è stata avvistata la nuova auto di marchio XPeng. Girava ancora un alone di mistero attorno alla nuova auto dell’azienda, ma ora che è stata avvistata abbiamo finalmente qualche informazione in più e sappiamo che si chiama Mona

Lungo le strade della Cina è stato avvistato quello che è il nuovo modello dell’azienda XPeng e probabilmente il nome potrebbe piacere ai Genovesi. La nuova auto di XPeng si chiama infatti Mona, che è uno slang che si usa molto spesso a Genova. Giusto qualche giorno fa ci sono stati i test drive e, anche se l’auto è stata ripresa in una foto sfocata, possiamo farci un’idea abbastanza chiara di come sarà. L’auto, come ci era già stato anticipato qualche mese fa, arriverà in tutta Europa, Italia inclusa. Il nome dell’auto, Mona, sta per Made Of New AI. L’auto dovrebbe essere svelata tra poche settimane, nel frattempo possiamo goderci dei dettagli del design, anche se l’immagine è sfocata.

Mona, la nuova auto berlina di XPeng full electric

Come notiamo dall’immagine, le luci posteriori del modello corrispondono ai dettagli del retro del primo modello del marchio Mona, svelato da XPeng lo scorso 25 aprile, al Salone dell’auto di Pechino. Il primo modello del progetto Mona dovrebbe essere full electric e dovrebbe costare intorno ai 19.000 euro. Il presidente e CEO di XPeng ha dichiarato che il modello sarà presentato a giugno e avremo modo di vedere anche il frontale della nuova auto. Le consegne di questo modello dovrebbero iniziare nel quarto trimestre di quest’anno. Per ora non abbiamo altre informazioni a riguardo, ma sappiamo che arriverà in Europa. Inoltre dovrebbe anche usare delle batterie che fornirà BYD, che permetterebbero un’autonomia di 500 km.

