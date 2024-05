Fortnite: lo streamer Ninja si prepara all’addio?

Il troppo stroppia pure per i campioni: uno sfogo dello streamer Ninja sul battle royale potrebbe anche tradursi in un addio a Fortnite

Neanche noi amiamo il sensazionalismo, ma la reazione estemporanea dello streamer Richard Tyler “Ninja” Blevins alla situazione attuale di Fortnite ha tutta l’aria di fare da preludio a un addio al titolo che nessuno di noi si poteva aspettare. Il giocatore che a più riprese ha ricavato dai limoni dell’RNG del battle royale la limonata della sua fama si è recentemente espresso con non poca frustrazione circa il titolo di Epic Games. Definire “da perdenti” un gioco competitivo con una tanto vertiginosa curva d’apprendimento non è un’affermazione da poco, ma non per questo la simbiosi tra il pro gamer e il live service è ancora da dare per scontata. Potete trarre le conclusioni di rito consultando i 45 secondi scarsi di materiale qui sotto.

Possibile addio a Fortnite per lo streamer Ninja?

Even Ninja is too sweaty for this season pic.twitter.com/fkbNZDoXab — Fortnite Comp Report (@FNcompReport) May 25, 2024

Come potreste già aver intuito, il pomo della discordia per Ninja sono i veicoli recentemente inclusi nel metagame di Fortnite, che per lo streamer potrebbero essere più di una semplice spintarella verso l’addio definitivo. In modo analogo ai mecha del capitolo 1 e ad altri elementi similarmente poco bilanciati, la potenza dei veicoli ha messo a ferro e fuoco l’opinione della community sin dal tempo di inattività dei server. Il pro player allude al divario tra la sua età anagrafica e il target sul quale fa maggiormente leva un’enfasi tanto sbilanciata in favore delle automobili. E quando lo stesso giocatore la cui idea del Lama delle Scorte in fuga è stata tristemente presa in parola si ritrova a dover pregare di non trovare un rivale con un veicolo più potente, non ci sorprenderebbe un dietrofront repentino da parte di Epic.

