Nintendo Direct | Paper Mario, remake de Il Portale Millenario annunciato

L’apice dei giochi di ruolo del baffone torna su Switch: il remake del secondo Paper Mario, Il Portale Millenario, chiude il Nintendo Direct

Per quello che pare essere il viale di tramonto di Switch, ambire a una bomba con la B maiuscola per chiudere l’ultimo Nintendo Direct sembrerebbe fantascientifico, ma non ci viene in mente nulla di più esplosivo di un remake di nientemeno che Paper Mario: Il Portale Millenario. Il secondo capitolo della serie di Intelligent Systems (Fire Emblem), uscito in origine su Nintendo GameCube, è infatti anche l’ultimo esponente della saga a vantare una struttura tradizionale da gioco di ruolo. E siccome il diktat di Shigeru Miyamoto (“Serve proprio avere una storia?”) ha dato il via al declino di Sticker Star e Color Splash, per i fan di vecchia data questo è un miracolo insperato.

#PaperMario: Il Portale Millenario arriverà su #NintendoSwitch l’anno prossimo. Scopri quest’avventura di Mario in un mondo di carta, un classico per Nintendo GameCube che fa il suo ritorno con una grafica migliorata! #NintendoDirect pic.twitter.com/rYLquLZLsD — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 14, 2023

Sembra veramente siano passati mille anni. Il successore dell’originale su Wii, Super Paper Mario, ha esteso all’intera formula di gameplay le fasi da platformer di Bowser, che il trailer del remake ci ricorda essere arrivate perfettamente intatte su Switch. Sticker Star su 3DS, poi, ha interamente depauperato il gioco dei cardini da GdR visti nella serie, come i punti esperienza e la presenza di alleati. Insomma, i fan più giovani potranno finalmente capire che motivo avessero i loro colleghi più anziani di lagnarsi. Unico neo di quest’annuncio… il fatto che non se ne parli prima del prossimo anno!

