LG Electronics presenta in Italia la nuova gamma LG gram al CES 2024

Dopo la presentazione al CES 2024, LG Electronics introduce in Italia la nuova gamma LG gram, che comprende modelli da 14, 15, 16 e 17 pollici, oltre ai nuovi LG gram Pro e LG gram 2in1

Questi nuovi laptop sono disponibili da oggi in anteprima sul negozio online di LG e arriveranno nei principali negozi di elettronica nelle prossime settimane.

LG Electronics lancia in Italia la nuova linea di laptop LG gram al CES 2024

Anche quest’anno, i notebook LG gram mantengono le caratteristiche di performance, leggerezza e portabilità che li hanno resi famosi, aggiungendo ulteriori funzionalità innovative. I modelli da 16 e 17 pollici pesano rispettivamente solo 1,1 kg e 1,3 kg, nonostante siano dotati di una batteria a lunga durata da 77Wh. La scocca in lega di magnesio è leggera ma resistente, conforme agli standard MIL-STD-810H.

I nuovi LGhttps://it.wikipedia.org/wiki/LG_Electronics gram sono alimentati da processori Intel Core Ultra con architettura ibrida e NPU dedicata, Intel AI Boost, che gestisce elaborazioni complesse. Offrono fino a 32GB di RAM LPDDR5X dual channel e SSD NVMe PCIe 4.0 fino a 1TB. La nuova app LG gram Link consente di connettere fino a dieci dispositivi e facilita la condivisione di file e screen mirroring, creando un ecosistema interconnesso.

I modelli LG gram Pro, disponibili nelle versioni da 16 e 17 pollici, offrono un display OLED (sul 16”) con risoluzione WQXGA+ e copertura DCI-P3 al 100%, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. Hanno un sistema di raffreddamento a doppia ventola e uno spessore di solo 1,2 cm. Sono dotati di diverse porte tra cui Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A e HDMI.

I notebook LG gram 2in1, disponibili nelle versioni da 14 e 16 pollici, sono ultraleggeri e sottili, con un peso di 1,2 kg per il 14” e 1,4 kg per il 16”, dotati di schermo touch e cerniera regolabile a 360 gradi. Possono essere usati con un pennino ricaricabile in modalità wireless.

La nuova line up LG gram 2024 offre modelli da 14, 15, 16 e 17 pollici, combinando design ultraleggero e alta produttività. I nuovi LG gram sono disponibili in anteprima sul negozio online di LG con uno sconto del 10% sul prezzo di lancio, che parte da 1849 euro per LG gram Pro, 1299 euro per LG gram 2in1 e 1049 euro per LG gram.

