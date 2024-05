Samsung QE55QN700BTXZT TV QLED: super offerta MediaWorld

Da MediaWorld è adesso in offerta il Samsung QE55QN700BTXZT TV QLED. Vediamo quanto costa e le sue caratteristiche innovative

MediaWorld propone un’offerta straordinaria sul Samsung QE55QN700BTXZT TV QLED, un televisore che rappresenta il top di gamma nella tecnologia 8K. Ma cosa ha di speciale questa Smart TV? Innanzitutto, la tecnologia Quantum Matrix, capace di gestire con precisione i Quantum Mini LED. Ciò vuol dire dettagli nitidi sia nelle scene luminose che in quelle più scure. L’Infinity One Design, invece, con il suo profilo ultrasottile, rende l’esperienza visiva ancora più immersiva. La risoluzione 8K, con 33 milioni di pixel, è quattro volte superiore al 4K. Le immagini che appaiono sono incredibilmente più definite. La tecnologia Quantum HDR 32x rende i colori più vividi e i contrasti più profondi, mentre l’HDR10+ ottimizza ogni scena per valorizzare ogni dettaglio. Grazie a allo sconto del 10% e a un ulteriore 20% sui prodotti ricondizionati, il prezzo scende a soli 1.043,99 euro.

Samsung QE55QN700BTXZT TV QLED: l’offerta MediaWorld nel dettaglio

Il processore Neural Quantum Lite 8K assicura prestazioni elevate, grazie anche al supporto della tecnologia Motion Xcelerator Turbo, che incrementa la nitidezza delle immagini in movimento, soprattutto per i giochi in VRR a 120 Hz. Il Wide Viewing Angle e il LED Clear Motion migliorano ancora di più l’esperienza visiva da ogni angolazione e nelle scene in movimento. Il supporto HDR comprende HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive e HLG, oltre all’HGiG per i videogiochi. La Slim One Connect Box, con quattro porte HDMI 2.1, supporta tutte le funzionalità più avanzate, tra cui 8K a 60 Hz e Ultra HD a 120 Hz.

L’audio a 4.2 canali da 60 W, con tecnologie come Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) e Active Voice Amplifier (AVA), offrono un suono avvolgente e dialoghi sempre chiari, anche in ambienti rumorosi. Il Samsung QE55QN700BTXZT TV QLED è un concentrato di tecnologia e design, ora disponibile a un prezzo eccezionale da MediaWorld. Una grande opportunità per portare nel proprio salotto di casa l’eccellenza dell’8K.

