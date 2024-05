The Umbrella Academy: online il trailer della stagione finale

L’ultima stagione di The Umbrella Academy arriva su Netflix, il trailer anticipa un’avventura finale davvero emozionante

The Umbrella Academy cala il sipario con la quarta stagione, in arrivo su Netflix. Il teaser trailer svela l’ultima avventura per i fratelli Hargreeves, alle prese con una sfida inaspettata: vivere senza superpoteri. Ma il ritorno alla normalità sarà più difficile del previsto, e nuove minacce si profilano all’orizzonte. Nelle immagini del trailer, sulle note di “The Final Countdown” degli Europe, vengono mostrati i protagonisti in una nuova veste, lontani dalle stravaganze del passato. Dopo aver salvato il mondo dalla distruzione, Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus e Cinque si ritrovano a fare i conti con la quotidianità, cercando di adattarsi a una vita senza poteri. Ma la normalità, come dicevamo, si rivela solo un’illusione.

The Umbrella Academy: l’addio ai superpoteri è solo l’inizio di una nuova era?

Il ritorno di Sir Reginald Hargreeves, interpretato da Colm Feore, getta un’ombra inquietante sul futuro dei protagonisti. Il misterioso patriarca della famiglia Hargreeves sembra avere un ruolo chiave nella nuova missione che attende i suoi figli adottivi. Ma quali sono le sue vere intenzioni? E quali segreti nasconde il passato della famiglia? Il cast della quarta stagione vede il ritorno di Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min e Ritu Arya. A loro si aggiungono Nick Offerman e Megan Mullally, nei panni dei coniugi Thibedeau, due eccentrici professori universitari che potrebbero avere un ruolo importante nella storia. La loro presenza aggiunge un tocco di mistero e imprevedibilità alla trama, lasciando i fan con il fiato sospeso.

La stagione finale di The Umbrella Academy promette di essere un viaggio emozionante e ricco di colpi di scena. I fratelli Hargreeves dovranno affrontare non solo la sfida di vivere senza poteri, ma anche nuovi pericoli e minacce. Riusciranno a trovare la felicità nella normalità o saranno costretti a tornare ad essere supereroi? E quale sarà il ruolo di Sir Reginald Hargreeves in questa nuova avventura? L’appuntamento è per l’8 agosto su Netflix.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo del cinema e delle serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.