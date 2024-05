Samsung introduce Galaxy AI: trasformando l’esperienza mobile

All’inizio di quest’anno, Samsung ha introdotto la nuova era dell’intelligenza artificiale nel mondo della tecnologia mobile con il lancio della serie Galaxy S24

Ha promesso di estendere questa innovazione introducendo Galaxy AI su una vasta gamma di dispositivi. Per mantenere questa promessa, Samsung sta ora integrando Galaxy AI anche nei suoi popolari smartwatch della serie Galaxy Watch, potenziando le loro funzioni di monitoraggio della salute e del benessere.

Galaxy Watch potenziato con funzioni avanzate di salute e fitness

L’obiettivo è offrire un’esperienza di salute altamente personalizzata e affidabile. La combinazione di un’intelligenza artificiale potente direttamente sul dispositivo e dell‘applicazione Samsung Health consente di fornire informazioni approfondite e consigli motivazionali per migliorare il benessere quotidiano degli utenti.

Queste nuove funzionalità includono una migliore comprensione delle abitudini quotidiane attraverso l’Energy Score, che analizza una serie di parametri di salute personali. Inoltre, Wellness Tips fornisce consigli personalizzati per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di salute.

Per garantire la precisione e l’accuratezza delle metriche sanitarie, Samsung ha ottimizzato gli algoritmi di monitoraggio del sonno e introdotto nuove metriche dettagliate per una migliore analisi della qualità del sonno. Queste metriche comprendono il movimento notturno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria durante il sonno, tra gli altri.

Le nuove funzioni di fitness offrono misurazioni intelligenti delle capacità fisiche per un allenamento più personalizzato. Ad esempio, sono state introdotte nuove metriche per la corsa e il ciclismo, come la Soglia Aerobica (AT) / Soglia Anaerobica (AnT) e la Potenza di Soglia Funzionale (FTP), che consentono agli utenti di gestire in modo più efficiente i loro allenamenti.

Junho Park, VP e responsabile del Galaxy Ecosystem Product Planning Team, MX Business di Samsung Electronics, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di introdurre nuove funzionalità per offrire esperienze ottimizzate e connesse su tutto l’ecosistema Galaxy.

Queste nuove funzionalità saranno disponibili sui futuri modelli di Galaxy Watch attraverso l’aggiornamento One UI 6 Watch, che verrà rilasciato nell’anno in corso. Un numero limitato di utenti avrà accesso anticipato alla versione beta a partire da giugno. Questo rappresenta solo l’inizio di un processo che porterà ulteriori integrazioni e aggiornamenti hardware avanzati sulla nuova serie di Galaxy Watch.

In attesa di avere maggiori informazioni, vi invitiamo a rimanere connessi con tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia legata al mondo della tecnologia (e non solo).