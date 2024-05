Stellar Blade: possibile sequel in vista?

I sogni son desideri, e quelli di Shift Up sanno di gloria: il team di sviluppo sta vagliando la possibilità di un sequel per Stellar Blade

Mentre altrove l’esclusività (sul lungo, lunghissimo periodo) non si è rivelata la scelta migliore, nel caso del team di sviluppo coreano Shift Up il sodalizio con PS5 si sta rivelando foriero di sogni di sequel: a quanto pare, dunque, Stellar Blade potrebbe non restare solo ancora a lungo. Lo rivela l’intervista di Famitsu, tradotta nel tweet che riportiamo qui sotto. Il fondatore dello studio (nonché direttore) Kim Hyung Tae ha discusso con il direttore tecnico Lee Dong Gi in merito ai piani per il gioco e per un possibile seguito. È prevista una modalità foto per il titolo, nonché altri costumi da aggiungere ai già numerosi vestiti presenti nel gioco. Ci attenderanno anche altri aggiornamenti “divertenti”, stando ai creatori.

L’ipotetico sequel di Stellar Blade

Stellar Blade details from recent Famitsu interview! #StellarBlade – Currently developing a Photo Mode

– Plan to add more outfits in the future

– Glad people are enjoying the game

– They focused on player choice over plot twists

– Thinking about a sequel

– Watching peoples… pic.twitter.com/eppjkHAtnK — Genki✨ (@Genki_JPN) May 28, 2024

La base per un possibile sequel, stando ai creatori di Stellar Blade, è il feedback positivo su quelli che si sono rivelati essere i punti forti del gioco. Questi commenti corrispondono al recente tam tam da parte della stampa di settore straniera, secondo la quale un documento registrato presso la borsa coreana ha confermato quanto Shift Up stesse considerando sia un port per PC (auguri, ndr) che un seguito. I fan che hanno amato il gioco possono già pregustarsi una seconda run con mouse e tastiera, sebbene con un lancio tanto recente (il titolo risale appena a un mese fa) è possibile che l’annuncio di rito si faccia desiderare. Come sempre, non mancheremo di tenervi informati.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il secondo capitolo si farà? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.