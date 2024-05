Amazon produrrà la nuova serie tv di Young Sherlock con Guy Ritchie

La storia di Sherlock Holme continua ad espandersi e a farsi raccontare. Amazon lavorerà alla serie tv di Young Sherlock, a dirigere la serie sarà Guy Ritchie mentre l’attore che interpreterà la parte del protagonista sarà Hero Fiennes Tiffin

La storia di Sherlock Holmes è una delle più amate dalla cultura e per questo non si finisce mai di raccontare la sua storia con molte interpretazioni di molti registi e attori. Abbiamo avuto ad esempio la serie tv Sherlock, con protagonista Benedict Cumberbatch, ma anche i due film con protagonista Robert Downey Jr. Proprio questi due film sono da ricordare, perché a dirigere la serie tv di Amazon, Young Sherlock, sarà proprio Guy Ritchie, il regista di Sherlock Holmes e di Sherlock Holmes – Gioco di ombre. In attesa di scoprire quando uscirà Sherlock Holmes 3 con Robert Downey Jr, che sembra sparito dai radar, Guy Ritchie lavorerà proprio a questa serie tv con protagonista un giovane Sherlock Holmes interpretato da Hero Fiennes Tiffin.

Hero Fiennes Tiffin protagonista della serie tv Amazon Young Sherlock

Diversamente da quel che si possa pensare, la serie tv non si basa sull’omonimo film del 1985 Young Sherlock. Questa sarà una nuova interpretazione del regista Guy Ritchie che ha già avuto modo di mostrare al mondo del cinema il personaggio di Sherlock Holmes sotto un altro punto di vista. Stessa cosa farà con questa serie tv, che vedrà protagonista uno Sherlock Holmes diciannovenne. Il giovane sarà quindi all’inizio della sua carriera da detective e dovrà risolvere un caso che riguarda un omicidio verificatosi all’università di Oxford di cui perfino lui è sospettato. Da qui Sherlock scoprirà dell’esistenza di una cospirazione di livello globale che cambierà per sempre la sua vita.

In Young Sherlock vedremo una nuova versione esilarante del detective che tutti pensano di conoscere in un modo che non hanno mai immaginato prima. Andremo a scoprire questo enigmatico personaggio, cosa lo rende così carismatico e impareremo come diventerà il genio che tutti amiamo.

Ha detto Guy Ritchie in un’intervista. La serie avrà una prima stagione composta da 8 episodi, ma non sappiamo ancora nulla sulla data d’uscita. Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere questa nuova interpretazione di Sherlock Holmes? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

