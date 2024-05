Vivo S19 e S19 Pro: due parole, fotografia e autonomia

Con i nuovi Vivo S19 e S19 Pro la fotografia incontra la batteria infinita, vediamo insieme le loro caratteristiche

Vivo ha presentato la nuova serie S19, composta da due smartphone che mettono al centro dell’esperienza l’utente appassionato di fotografia e attento all’autonomia. Si tratta del modello base S19 e della variante Pro, con quest’ultima dotata di maggiore potenza di elaborazione e una fotocamera aggiuntiva.

Vivo S19 e S19 Pro: autonomia e display

La caratteristica più sorprendente che accomuna entrambi i telefoni è la batteria. Nonostante lo spessore di soli 7.19mm e un peso piuma di 193g, il vivo S19 integra una batteria mostruosa da ben 6.000mAh. Questo risultato è stato possibile grazie alla tecnologia Blue Ocean sviluppata da Vivo, che raggiunge una densità energetica di ben 809Wh/L. In parole povere, la batteria è il 16,6% più piccola rispetto alle normali unità da 6.000mAh, oppure offre 1.000mAh di capacità in più a parità di dimensioni. A completare il pacchetto troviamo la ricarica rapida da 80W, disponibile solo tramite cavo.

Il vivo S19 Pro, pur essendo leggermente più spesso (7.58mm) e pesante (192g) rispetto al fratello minore, presenta una batteria da 5.500mAh. Anche in questo caso, la tecnologia Blue Ocean mantiene la capacità a livelli eccellenti, grazie a una densità di 808Wh/L. Non manca la ricarica rapida da 80W, esclusivamente tramite cavo.

Display e SoC

Entrambi i modelli vantano un display OLED da 6.78 pollici con risoluzione 1260x2800px e refresh rate a 120Hz. Si tratta di un pannello a 10 bit con una luminosità di picco che raggiunge i 4.500 nit. Nel caso del modello S19 parliamo di un display piatto, mentre la variante Pro sfoggia un elegante schermo curvo ai lati.

Il vivo S19 è equipaggiato con il processore Snapdragon 7 Gen 3, affiancato da un massimo di 16GB di RAM e 512GB di storage. La memoria utilizzata è di tipo LPDDR5 e UFS 3.1, tranne per il modello base da 8GB/256GB che adotta LPDDR4X e UFS 2.2. Il cuore del Pro è il potente processore Dimensity 9200+, abbinato a un massimo di 16GB di RAM e 512GB di storage. Vivo ha scelto di utilizzare esclusivamente memorie LPDDR5X e UFS 3.1 per tutte le configurazioni.

Vivo S19: fotocamere

Anche il comparto fotografico è di tutto rispetto. Entrambi i telefoni montano una fotocamera anteriore da 50MP posizionata al centro del display tramite un foro. Posteriormente, il vivo S19 sfoggia una lente principale da 50MP con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sviluppata internamente dall’azienda. A completare il set-up troviamo un sensore ultra grandangolare da 8MP.

La fotocamera posteriore del Pro si spinge oltre, adottando per la prima volta il sensore Sony IMX921 da 50MP per il modulo principale. Troviamo inoltre un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x e zoom lossless 4x, e un sensore ultra grandangolare da 8MP. Entrambi i telefoni S19 sfruttano il flash ad anello Aura Light, che fornisce un’illuminazione più morbida e naturale.

Altre caratteristiche

Entrambi i modelli sono stati progettati per resistere a cadute accidentali e agli schizzi d’acqua. Il vivo S19 Pro raggiunge un livello superiore di protezione con la certificazione IP68, che lo rende resistente anche a immersioni in acqua calda (IP69).

Al momento, vivo S19 e S19 Pro sono stati lanciati esclusivamente in Cina e non ci sono ancora informazioni ufficiali riguardo a una possibile commercializzazione in altri mercati. Che ne pensate dei nuovi smartphone Vivo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!