In questo articolo vi spiegheremo come ottenere tutti i finali di Elden Ring e anche come rimuovere gli effetti della Fiamma della Frenesia

Elden Ring è davvero un gioco immenso e, come in ogni RPG che si rispetti, le vostre scelte sono in grado di influenzare il modo in cui si concluderà la storia. In totale nel gioco sono presenti ben 6 finali diversi e per raggiungerne alcuni sarà necessario impegnarsi a fondo sin dalle prime ore di gioco. Se avete bisogno di aiuto, in questa guida vi spiegheremo nel modo più semplice possibile come fare ad ottenere tutti i finali di Elden Ring.

Il minimo indispensabile | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Se siete dei cacciatori di trofei e siete interessati ad ottenere i vari finali principalmente per il relativo achievement, allora siete fortunati. Infatti, nonostante ci siano in totale 6 finali diversi, quattro di loro vi porteranno a sbloccare lo stesso obiettivo. Questo vuol dire che, se volete velocizzare i tempi, vi basterà finire il gioco solamente tre volte per ottenere tutti i trofei necessari al platino. In più, se proprio volete giocare il minimo indispensabile per sbloccare i trofei, potete fare un backup del vostro salvataggio poco prima di affrontare il boss finale e poi ricaricarlo per cercare di ottenere tutti i trofei in una singola partita.

Era della Frattura | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Per prima cosa vogliamo iniziare con il finale più classico e semplice da ottenere. Questo finale (insieme ad altri tre) vi permetterà di sbloccare il trofeo Lord Ancestrale e per sbloccarlo vi basterà semplicemente finire il gioco. Una volta sconfitto il boss finale infatti non vi resterà altro da fare che interagire con Marika e selezionare l’opzione “Ripara l’Anello Ancestrale“. Fatto ciò partirà una breve cutscene e voi otterrete finalmente il relativo trofeo.

Era del Crepuscolo | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Era del Crepuscolo è una variazione di Era della Frattura che vi richiederà di riparare l’Anello Ancestrale utilizzando la runa del Principe della Morte. Per ottenere questo importantissimo oggetto chiave però dovrete prima completare tutta la quest di Fia. Di base questa questline è abbastanza lunga e ha inizio sin da quando incontrerete Rogier per la prima volta nel castello di Grantempesta, ma volendo è possibile saltare facilmente tutta la parte iniziale semplicemente seguendo la storia principale del gioco. Una volta che avrete completato la missione di Fia e ottenuto la runa del Principe della Morte, vi basterà semplicemente sconfiggere il boss finale e selezionare l’opzione “Usa la runa Riparatrice del Principe della Morte” quando interagirete con Marika.

Era dell’Ordine Perfetto | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Era dell’Ordine Perfetto è un’altra variante di Era della Frattura e per ottenerla dovrete utilizzare la runa creata da Goldmask. Ovviamente anche per ottenere questa runa è necessario prima completare una questline, cioè quella di Corhyn.

Questa missione è veramente molto molto lunga e prima di poter ottenere l’oggetto richiesto per il finale dovrete raggiungere l’ultimissima area del gioco. In più per poter completare la missione di Coryn dovrete anche essere in grado di lanciare un incantesimo che richiede 38 a intelligenza, quindi se volete ottenere questo finale vi consigliamo di utilizzare una build apposita. Anche in questo caso però una volta ottenuta la runa non dovrete fare altro che interagire con Marika e selezionare “Usa la runa riparatrice dell’Ordine Perfetto“.

Benedizione della Disperazione | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Infine eccoci arrivati all’ultima variante di Era della Frattura. Per poter ottenere questo finale dovrete prima completare la questline del Mangiasterco ed ottenere la sua runa corrotta. Fortunatamente rispetto alle altre questline questa è molto più breve e lineare, dato che per completarla dovrete semplicemente libere l’NPC dalle fogne, sconfiggerlo all’esterno di Leyndell e infine consegnargli una serie di oggetti chiave sparsi in diverse aree del gioco. Una volta ottenuta la sua runa, anche sta volta dovrete sconfiggere il boss finale e selezionare la runa riparatrice adeguata interagendo con Marika.

Era delle Stelle | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Passiamo ora al primo finale effettivamente diverso che vi consentirà anche di ottenere un trofeo unico. Per ottenere Era delle Stelle dovrete svolgere tutte le richieste di Ranni, completando quindi una delle questline più lunghe ma anche meglio realizzate del gioco. Una volta che avrete completato tutti i passaggi e messo l’anello al dito di Ranni sarete pronti a sfidare come al solito il boss finale. Questa volta però dopo che lo avrete sconfitto non dovrete interagire con Marika, ma bensì con il segno blu posto sul terreno.

Signore della Fiamma della Frenesia | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Il finale della Fiamma della Frenesia è sicuramente uno dei più impattanti di tutto Elden Ring e per ottenerlo dovrete entrare in contatto con le Tre Dita. Per farlo dovrete prima completare il Castello di Morne e la missione di Edgar e Irina. Fatto ciò dovrete completare la quest di Hyetta (sempre Irina) e consegnarle tutte le uve nelle varie tappe del suo percorso fino a quando non raggiungerà le fogne di Leyndell. Infine anche voi dovrete andare in questo luogo, spogliarvi completamente della vostra armatura e interagire con la grande porta di pietra. In questo modo le Tre Dita vi marchieranno e l’unico finale a cui avrete accesso sarà quello del signore della Fiamma della Frenesia.

Rimuovere la frenesia | Elden Ring: come ottenere tutti i finali

Questi erano tutti i finali del gioco ma prima di salutarci vogliamo spiegarvi in breve come fare a rimuovere il marchio delle Tre Dita. Per prima cosa dovrete completare tutta la quest di Millicent fino a quando non otterrete l’ago d’oro puro. Successivamente dovrete anche sconfiggere Malenia ed utilizzare l’ago sul fiore che spunterà al centro dell’arena dopo lo scontro, ottenendo così l’Ago di Miquella. Infine dovrete raggiungere Farum Azula ed entrare nell’arena di Placidusax, il boss segreto dell’area. Fortunatamente non dovrete per forza affrontare questo temibile drago, ma vi basterà utilizzare l’ago mentre vi trovate nella sua arena.

Una volta utilizzato l’oggetto chiave sarete finalmente liberi dalla Fiamma della Frenesia e avrete nuovamente la possibilità di compiere uno degli altri finali. Ricordate però che questo processo è irreversibile e una volta rimosso il marchio delle Tre Dita non potrete assolutamente ottenere il finale della Fiamma della Frenesia senza incominciare il new game plus.

Lord ancestrale

Qui si conclude il nostro articolo dedicato ai vari finali di Elden Ring e alla Fiamma della Frenesia. Ora che sapete quali sono tutti i finali possibili non vi resta altro da fare che scegliere quello che preferite e completare la questline associata.

Elden Ring è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.