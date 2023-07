Roblox: Sony è interessata a portarlo su PS5!

Dopo le preoccupazioni iniziali, Sony sembra finalmente interessata a portare Roblox su PS5 per la felicità di tantissimi utenti. Scopriamo tutti i dettagli nella seguente news

Nei giorni scorsi si erano diffuse diverse voci di corridoio riguardanti Roblox e Sony, quest’ultima sempre più interessata a portarlo su PS5. Solo poco tempo fa la stessa Sony aveva espresso i suoi dubbi sulla questione soprattutto dopo l’apertura di Roblox all’introduzione di contenuti e mini giochi destinati ad una fascia di età adulta. In questo modo, almeno secondo quanto dichiarato da Sony, la sicurezza dei bambini sarebbe stata minata. Poche ore fa la situazione sembra essersi finalmente sbloccata e l’arrivo di Roblox su PS5 potrebbe essere imminente. A confermare tale ipotesi ci sarebbero le ultime dichiarazioni del CEO di Sony Interactive Entertainment ovvero Jim Ryan.

L’attesa per Roblox potrebbe essere terminata: Sony è interessata a portarlo su PS5

Già da tempo la famosa piattaforma di giochi online per bambini Roblox è presente sia su PC che su Xbox e diversi utenti chiedono a gran voce l’introduzione anche su Playstation. Sony è sempre molto attenta alla protezione degli utenti più piccoli tanto da avere delle policy molto restringenti sui contenuti messi a loro disposizione sia nelle app di sistema sia nei giochi. Per questo motivo le ultime dichiarazioni di Roblox Studio avevano fatto preoccupare e non poco Sony in quanto assisteremo ad un’introduzione di contenuti per adulti sulla piattaforma. Dopo diversi rumors, la verità sembra ormai sotto gli occhi di tutti: Sony è davvero interessata a portare Roblox su PS5. Si tratta di una scelta che porta diversi benefici al mondo Playstation dato che moltissimi utenti di giovane età sono costretti a optare per l’acquisto di una console Xbox per avere accesso ai contenuti offerti da Roblox.

