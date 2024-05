MediaTek: svelati il Dimensity 7300 e il Dimensity 7300X

VediaTek presenta i nuovi processori Dimensity 7300 e 7300X: potenza efficiente a 4 nm, supporto per display 120 Hz e WFHD+

MediaTek ha presentato due nuovi potenti processori per smartphone: il Dimensity 7300 e il Dimensity 7300X. Entrambi realizzati con un processo produttivo a 4 nm, rappresentano l’evoluzione del precedente Dimensity 7050, offrendo prestazioni migliorate e un’attenzione particolare all’efficienza energetica.

La principale differenza tra i due chip riguarda la gestione dei display: il Dimensity 7300X è infatti ottimizzato per supportare anche schermi secondari, come quelli presenti sui foldable phone.

MediaTek Dimensity 7300 e 7300X: caratteristiche

Entrambi i processori integrano una CPU octa-core con 4 core Cortex-A78 a 2.5 GHz per le attività più impegnative e 4 core Cortex-A55 a 2.0 GHz per un uso quotidiano efficiente. Rispetto ai processori a 6 nm della generazione precedente, MediaTek dichiara un consumo energetico inferiore del 25%, a tutto vantaggio dell’autonomia della batteria.

Sul fronte grafico, troviamo la GPU Mali-G615 di ARM abbinata alla tecnologia proprietaria MediaTek HyperEngine. Questa combinazione promette prestazioni di gioco fluide e un incremento del 20% sia in termini di frame rate che di efficienza energetica rispetto alla generazione precedente.

Memorie

Il Dimensity 7300 e il Dimensity 7300X supportano la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1, garantendo velocità di trasferimento dati elevate. Inoltre, integrano il nuovo Imagiq 950, un processore di segnale d’immagine (ISP) 12-bit HDR che permette la registrazione video simultanea da due sorgenti.

Per quanto riguarda la gestione dei display, il Dimensity 7300 supporta risoluzioni fino a WFHD+ a 120 Hz, mentre il Dimensity 7300X estende questo supporto anche a un eventuale secondo schermo con risoluzione Full HD+ a 144 Hz, caratteristica tipica dei foldable phone.

MediaTek non ha ancora comunicato quali smartphone saranno equipaggiati con i nuovi processori, né la data precisa del loro debutto sul mercato. Tuttavia, possiamo aspettarci di vedere il Dimensity 7300X nel prossimo Motorola Razr 50, già certificato e probabilmente in arrivo a breve. Che ne pensate del prossimo smartphone pieghevole Motorola? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!