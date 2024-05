Samsung Galaxy Z Fold6: design posteriore in stile Galaxy S Ultra

Nuove indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy Z Fold6, il design posteriore sarà in stile Galaxy S Ultra

Un’immagine trapelata ci mostra una porzione del display frontale del prossimo Samsung Galaxy Z Fold6. Mentre un altro leak ci svela un dettaglio del retro del dispositivo. Ancora una volta, per qualche motivo, l’immagine non riprende l’intero telefono, ma solo la parte superiore del retro.

Tuttavia, è sufficiente a farci intuire alcune caratteristiche estetiche. Gli angoli squadrati ricordano molto da vicino quelli degli ultimi modelli Ultra della serie Galaxy S, mentre il design del comparto fotografico è in pieno stile Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold6: leak sul design



Ancora una volta ci troveremo di fronte a fotocamere allineate verticalmente, ma a differenza di quanto visto recentemente sugli smartphone non pieghevoli dell’azienda coreana, è presente una piccola isola che le collega tra loro. Si tratta di un design simile a quello del Galaxy Z Fold5 dello scorso anno, ma l’isola ovale posizionata sotto le fotocamere sembra sporgere leggermente meno.

In poche parole, il retro di questo smartphone sarà immediatamente riconoscibile come un Samsung. L’alta riconoscibilità è sicuramente un vantaggio per il brand, ma dall’altro lato potrebbe far pensare a una scelta poco audace, che punta a replicare un design già collaudato invece di sperimentare qualcosa di nuovo.

Le protuberanze delle fotocamere sembrano più grandi rispetto a quelle del Fold5 e, come potete vedere, sono circondate da nuovi anelli. Questi sono praticamente gli unici dettagli svelati da questa immagine.

Conclusioni

Il Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere ufficializzato a luglio, durante il prossimo evento Unpacked di Samsung, insieme al Galaxy Z Flip6, alla serie Galaxy Watch7, al Galaxy Watch Ultra e al Galaxy Ring.