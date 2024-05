Biodiversità marina in Italia: ecco l’ecografia che può salvarla

Un progetto senza precedenti per la mappatura e la salvaguardia della biodiversità marina in Italia: l’ecografia dettagliata delle coste e dei mari

Le coste e i mari italiani saranno sottoposti a un’ecografia completa ed estesa, la più dettagliata mai realizzata in Europa, per salvare la biodiversità marina italiana. Questa iniziativa, parte del progetto MER finanziato dal PNRR, mira a identificare gli interventi necessari. Ma non si tratta solo di una mappatura: l’ambizione è quella di creare un vero e proprio “gemello digitale” del nostro mare. Parliamo di un modello virtuale che permetterà di simulare scenari futuri e valutare l’impatto delle diverse azioni di tutela. Da fine maggio, rilievi multisensore saranno condotti lungo gli oltre 7.500 km di costa italiana, fino a 2000 metri di profondità marina e 800 metri di “profondità” costiera. L’obiettivo è raccogliere dati dettagliati per identificare gli habitat marini più a rischio, prevedere fenomeni di erosione e valutare la vulnerabilità delle rive, soprattutto in caso di eventi estremi come mareggiate e inondazioni. I risultati saranno utilizzati per creare un digital twin interattivo.

La mappatura ad alta definizione della Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, fondamentali per la salute dell’ecosistema marino, è una delle missioni principali di questo progetto. Queste piante marine, infatti, non solo producono ossigeno e assorbono anidride carbonica, ma offrono anche rifugio e nutrimento a numerose specie animali. L’ultima mappatura risale a 20-30 anni fa, e da allora l’ambiente marino ha subito notevoli cambiamenti a causa dell’inquinamento, della pesca eccessiva e del cambiamento climatico.

Le informazioni raccolte serviranno anche per prevenire le criticità della fascia costiera, come erosioni e crolli, e per simulare tsunami e maremoti, indagandone l’impatto e pianificandone la gestione. La prima regione sotto osservazione è stata la Sardegna, a maggio, dopo una fase di test dei veicoli aerei. La mappatura proseguirà lungo tutta la costa italiana, dalla Liguria alla Sicilia, e si concluderà nel 2025 con il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo Occidentale. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la salvaguardia della biodiversità marina italiana, un patrimonio naturale di inestimabile valore che dobbiamo proteggere per le generazioni future.

