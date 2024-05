Acer festeggia 50 anni di storia. Tra i punti di forza, una strategia vincente che evolve nel tempo e un Customer Service senza paragoni

Acer ha sviluppato una strategia a lungo termine basata su un modello di business completamente indiretto, un portfolio prodotti completo, un servizio di assistenza pluripremiato e strumenti di vendita innovativi ed efficienti. Alla vigilia del 50° anniversario, Acer continua ad ampliare la sua offerta per fornire agli utenti soluzioni all’avanguardia in grado di soddisfare esigenze in continuo cambiamento.

Dettagli sui 50 anni di storia di Acer

L’azienda Acer ha sempre mirato a rendere la tecnologia accessibile a tutti, affrontando le sfide dei cambiamenti sociali e ambientali con l’innovazione. Oggi, l’azienda continua a rispondere alle necessità del mondo business con prodotti tecnologici innovativi, progettati per promuovere una crescita sostenibile e garantire affidabilità a lungo termine. Dare priorità alla sicurezza, alla sostenibilità e all’efficienza – considerate le sfide della nuova era di digitalizzazione – permette ad Acer di cogliere nuove opportunità e offrire vantaggi competitivi ai clienti. Ciò attraverso un portfolio prodotti innovativo, una solida rete di partner, un servizio di assistenza pluripremiato e strumenti di vendita efficienti.

Il crescente ecosistema di partner svolge un ruolo cruciale nel soddisfare le esigenze dei clienti finali e supportare la loro trasformazione digitale con un portfolio completo di soluzioni e servizi. I partner di canale forniscono le competenze professionali necessarie per guidare i clienti finali nella scelta delle soluzioni adeguate e supportare la crescita del loro business. Grazie all’expertise dei partner di canale, Acer può soddisfare le esigenze di mercati specializzati, come sanità e istruzione.

Il Programma Synergy Partner include tre livelli di certificazione: Partner Autorizzati, Synergy Gold e Synergy Platinum, suddivisi in base al volume d’affari, al mercato di riferimento e al servizio offerto a livello nazionale. Inoltre, ci sono due ulteriori certificazioni per supportare i mercati verticali: Acer for Education Partner e Acer Cloud Partner. La certificazione Premium Partner offre ulteriori vantaggi ai partner selezionati per il loro costante impegno e proattività verso il brand Acer. Mirando a creare sinergie tra paesi e valorizzare le best practices.

Il ruolo centrale della Sostenibilità

Acer si impegna a garantire un futuro migliore alle prossime generazioni, favorendo un approccio circolare per ridurre l’impatto ambientale e migliorare il benessere delle persone. Questo impegno si riflette nel portfolio business, in particolare nella linea Vero, caratterizzata da:

scocca in plastica riciclata post-consumo (PCR) fino al 30%,

packaging riciclabile al 100%,

stampa priva di sostanze tossiche,

design che semplifica l’aggiornamento e la riparazione dei dispositivi, aumentando il ciclo di vita e riducendo i rifiuti elettronici.

Inoltre, i servizi rappresentano il futuro della tecnologia, permettendo di instaurare collaborazioni durature con i partner di canale e con i clienti, e offrendo benefici economici e ambientali. Il servizio Acer as a Service, che include Acer Smart Financing e Acer Device as a Service, fornisce una soluzione flessibile per regolare il parco macchine dei clienti. Riducendo le emissioni di carbonio e i rifiuti elettronici. La piattaforma Acer Trade-in-Express permette di restituire i dispositivi obsoleti. Offrendo ai clienti una valutazione per compensare il costo di nuovi prodotti e contribuire all’economia circolare tramite il riutilizzo o il riciclo sicuro dei dispositivi precedenti.

I 50 anni di Acer: un portfolio progettato per durare

Il Portfolio Professionale di Acer è progettato per rispondere alle diverse esigenze delle aziende, dalle SoHo alle Enterprise, con un focus sulle PMI. I dispositivi sono caratterizzati da solidità, lunga durata, sicurezza e feature per la produttività e la gestione remota. Progettati per ridurre l’impatto ambientale, sono certificati ENERGY STAR®, TCO ed EPEAT, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità delle aziende lungimiranti. L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di operare delle aziende, creando nuove opportunità per migliorare produttività, personalizzazione ed efficienza energetica: la serie Acer TravelMate soddisfa pienamente queste esigenze.

Il servizio clienti Acer

Il Customer Service è sempre stato fondamentale per Acer, che considera il Servizio Post-Vendita, insieme al design e alla qualità costruttiva dei prodotti, un elemento chiave nella scelta di un brand. Diversamente da molti competitor che hanno esternalizzato questo servizio, Acer ha mantenuto il controllo completo dei propri Centri di Riparazione. Garantendo così la flessibilità necessaria per adattarsi alle evoluzioni del mercato, ottimizzare le procedure di riparazione e mantenere elevati standard di qualità.

I Call Center e i Centri di Riparazione Acer, esperti nella gestione logistica, sono perfettamente allineati per ottimizzare le procedure di riparazione. Riducendo i costi operativi e di manutenzione grazie alla distribuzione dei prodotti nei vari siti. Per accelerare le operazioni, le parti di ricambio non disponibili nei centri di assistenza possono essere spedite direttamente dall’hub logistico in Polonia.

Il pacchetto Acer CarePlus offre un servizio prioritario , supporto telefonico e un’estensione della garanzia standard. Assicurando una copertura più lunga per costi imprevisti di riparazione o sostituzione.

, supporto telefonico e un’estensione della garanzia standard. Assicurando una copertura più lunga per costi imprevisti di riparazione o sostituzione. Standard Business Pack : assistenza On Site, garanzia internazionale, sostituzione batterie.

: assistenza On Site, garanzia internazionale, sostituzione batterie. Deluxe Business Pack : assistenza On Site, garanzia internazionale, sostituzione batterie, protezione del dispositivo

: assistenza On Site, garanzia internazionale, sostituzione batterie, protezione del dispositivo Premium Business Pack: estensione garanzia da 2 a 4 anni, carry-in, protezione del dispositivo, riparazione prioritaria, servizio di assistenza di qualità

Il servizio premium Acer White Gloves garantisce un alto livello di cura e attenzione ai dettagli. Personalizzato per soddisfare le esigenze aziendali, può includere aggiornamenti software e hardware, riparazione prioritaria on-site, cancellazione, ripristino e backup dei dati.

Service come modello di sostenibilità: Enfinitec

Grazie a procedure operative standardizzate, certificazioni ISO e numerosi riconoscimenti ufficiali, i servizi Post-Vendita di Acer sono diventati un punto di riferimento nel settore IT. Con questi risultati, Acer ha costituito la società Enfinitec per offrire servizi di riparazione white label per vari prodotti, ampliando la gamma di servizi oltre l’IT. Enfinitec mira a diventare un punto di riferimento per i servizi Post-Vendita, focalizzandosi su sostenibilità e responsabilità. Con l’obiettivo di espandersi in nuovi mercati e servire altri settori in cerca di competenze riconosciute nei servizi Post-Vendita sostenibili. Costituita alla fine del 2023, Enfinitec è una società di servizi indipendente con oltre mille dipendenti in otto sedi in vari paesi europei.

E voi? Cosa ne pensate di questi 50 anni di storia di Acer?