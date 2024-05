Volkswagen produrrà EV low cost: arrivano conferme

Volkswagen conferma lo sviluppo di EV low cost, interamente progettata e prodotta in Europa, con lancio previsto fra qualche anno

EV low cost: Volkswagen conferma l’impegno nel mercato delle auto elettriche accessibili, svelando piani ambiziosi per un modello completamente sviluppato in-house. L’azienda ha recentemente confermato il suo impegno nello sviluppo di un’auto elettrica a basso costo, progettata per rendere la mobilità sostenibile accessibile a un pubblico più ampio. Volkswagen ha annunciato che il veicolo, con un prezzo target di circa 20.000 euro, sarà interamente sviluppato internamente, senza collaborazioni esterne. Questo approccio strategico sottolinea la volontà della casa automobilistica di mantenere il pieno controllo sul processo di sviluppo. In questo modo, viene garantita una certa coerenza con la visione e gli standard qualitativi del marchio. L’obiettivo è quello di creare un veicolo che non solo sia accessibile dal punto di vista economico, ma che offra anche prestazioni e caratteristiche all’avanguardia. Ciò è pienamente in linea con l’impegno di Volkswagen verso l’innovazione tecnologica.

EV low cost: Volkswagen punta all’indipendenza e alla produzione europea

Questo annuncio segna una svolta significativa per l’azienda, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato in rapida crescita delle auto elettriche. Volkswagen ha sottolineato l’importanza strategica di questo progetto, definendolo un “chiaro impegno nei confronti dell’Europa come sede industriale“. Il modello elettrico a basso costo sarà prodotto in Europa, sebbene la location specifica non sia stata ancora rivelata. Questa scelta riflette l’impegno di Volkswagen nel sostenere l’industria locale e nel contribuire alla crescita economica del continente. Inoltre, questa decisione potrebbe portare a vantaggi logistici e di distribuzione, facilitando l’accesso al mercato europeo e riducendo i tempi di consegna.

L’obiettivo è ambizioso: offrire un veicolo elettrico accessibile che non comprometta qualità e prestazioni. L’azienda si unisce così a un crescente numero di case automobilistiche che stanno investendo in soluzioni EV low cost. Il lancio di questo nuovo modello è previsto per il 2027, un orizzonte temporale che testimonia la determinazione di Volkswagen nel guidare l’innovazione nel settore automotive e nel rendere la mobilità elettrica una realtà accessibile a tutti.

