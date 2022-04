Figurama Collectors rivela la sua prima statua ispirata a Castlevania (Alucard & Richter Belmont Elite Exclusive Statue)!

Figurama Collectors rivela con orgoglio la sua prima (ma non ultima) incursione nel genere videoludico ispirata a Castlevania (Alucard & Richter Belmont Elite Exclusive Statue)! I preordini apriranno il 7 maggio alle ore 16:00 italiane. Vediamo ora qualche immagine della statua in questione.

Castlevania: la statua di Figurama è pazzesca!

Si tratta della prima statua al mondo che raffigura Alucard e Richter insieme. I due protagonisti di Symphony of the Night sono rappresentati in combattimento contro i tirapiedi di Dracula. Oltre a ciò, si tratta anche della prima volta che Figurama si affaccia al genere videoludico dato che ha sempre effettuato riproduzioni provenienti da manga o anime.

Come precedentemente affermato, la statua sarà preordinabile dal 7 maggio alle ore 16:00 e, per non perdere l’opportunità di farla vostra, vi invitiamo a partecipare alla lista d’attesa, in modo da essere aggiornati con una notifica.

