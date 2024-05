Volkswagen ID.3: incentivi e maggiore potenza per la nuova auto

È stata lanciata la versione Pro S della Volkswagen ID.3. Adesso l’auto ha maggiore potenza e costa meno con gli incentivi statali

La Volkswagen ID.3 si rinnova con l’introduzione della versione Pro S, una variante che coniuga prestazioni elevate e un’autonomia estesa. Il prezzo, però, resta accessibile grazie agli incentivi statali. Il cuore pulsante di questa nuova versione è il motore elettrico potenziato, capace di erogare fino a 231 CV grazie all’opzione Function On Demand, attivabile online direttamente dall’infotainment dell’auto. Questa funzionalità permette di incrementare la potenza del motore in modo temporaneo o permanente, adattandosi alle esigenze del guidatore. L’auto è alimentata da una batteria da 77 kWh, che garantisce un’autonomia WLTP fino a 557 km, ideale per affrontare anche i viaggi più lunghi senza preoccupazioni. La ricarica rapida in corrente continua fino a 175 kW, con sistema di precondizionamento, riduce ulteriormente i tempi di attesa alle colonnine, consentendo di recuperare l’80% della carica in circa 30 minuti.

Tecnologia e comfort a bordo della nuova Volkswagen ID.3

La vettura si distingue anche per l’attenzione ai dettagli e la dotazione tecnologica. L’infotainment MIB4, con schermo touch da 12,9 pollici, offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, con funzionalità avanzate come la navigazione connessa e l’integrazione con smartphone. Il nuovo assistente vocale IDA, basato sull’intelligenza artificiale, risponde alle domande e interagisce con il guidatore in modo naturale, semplificando l’utilizzo delle funzioni dell’auto.

All’esterno, l’auto si riconosce per i cerchi in lega da 20 pollici Sanya Black, che le conferiscono un look sportivo e dinamico. L’abitacolo spazioso e confortevole offre cinque posti e un’ampia gamma di dotazioni di serie. Tra le varie, il climatizzatore automatico bizona, i fari a matrice di LED, la retrocamera e il sistema di assistenza alla guida IQ.Drive, che include funzioni come il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia. La nuova Volkswagen ID.3 Pro S è interessante soprattutto perché è un’auto elettrica dalle prestazioni elevate, dall’autonomia estesa e dal prezzo competitivo. Ciò grazie agli incentivi statali fino a 5.000 euro con rottamazione e ai nuovi incentivi 2024 fino a 13.750 euro.

