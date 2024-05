Udinese-Empoli: dove vedere la partita?

Il pomeriggio domenicale si rivela molto intenso. Scopriamo così dove vedere Udinese-Empoli, scontro diretto in chiave salvezza

I diritti televisivi sono diventati un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta senza ombra di dubbio un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma allo stesso tempo si rivela un limite per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare diverse informazioni sui match in programma. L’articolo in questione vuole allora spiegare dove vedere Udinese-Empoli e chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 37 metterà a confronto due club che devono strappare punti salvezza per rimanere in Serie A.

Dove vedere Udinese-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al quindicesimo posto con 33 punti, l’Udinese arriva da una vittoria e due pareggi e cerca disperatamente la fuga dalla zona calda. In terzultima posizione c’è proprio l’Empoli con 32 punti, club che attualmente andrebbe in cadetteria, ma i punti di distacco sono pochissimi e tutto può ancora succedere. Scopriamo così dove poter vedere Udinese-Empoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha scalato le gerarchie e si è presa il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’app da due dispositivi in simultanea. Basteranno pochi passaggi, andando poi a cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando alla questione Sky, la carta delle offerte si mostra differente. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli impegni d stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Tennis, NBA, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, occorrerà fare poche operazioni e poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviato il discorso sulle piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Udinese-Empoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 19 Maggio alle ore 15:00, terreno di gioco il Bluenergy Stadium di Udine. Ricordiamo quanto sia importante munirsi di una VPN per annullare le insidie di internet.

Udinese-Empoli, probabili formazioni

Correre e scappare oppure cedere il passo e retrocedere, c’è poco margine per altre opzioni.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Cerri.

Finirà in parità o una delle due alzerà la testa? Dateci il vostro riscontro. Per rimanere sempre aggiornati su qualunque news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.