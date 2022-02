Nintendo Direct: svelato Mario Strikers Battle League, con data d’uscita e gameplay

Durante il Nintendo Direct è stato presentata la data d’uscita di Mario Strikers Battle League, il titolo calcistico nell’universo di Mario

Nella tarda serata del 9 febbraio, Nintendo ha presentato dopo diversi mesi di latitanza il primo Nintendo Direct del 2022. La diretta è durata esattamente 40 minuti, ed è stata dedicata principalmente alla line-up di giochi disponibili su Nintendo Switch durante la prima metà del 2022. Tra i titoli di cui si sarebbe potuto aspettare già un assaggio, vi erano senza dubbio quelli programmati per marzo, come Kirby e la Terra Perduta, Triangle Strategy, e anche i reboot di Advance Wars rinviati tempo fa. Seppur questa diretta non ci ha riservato troppe sorprese eclatanti o bombe stupefacenti, si è trattata comunque di una live alquanto soddisfacente, specialmente per l’apparizione di titoli davvero curiosi e interessanti. Uno tra questi è stato Mario Strikers Battle League, che ha anche avuto una conferma della sua data d’uscita.

La data d’uscita di Mario Strikers Battle League

Mario Strikers Battle League, uscito già una volta su GameCube nel 2005 sotto il nome di Super Mario Strikers, o anche Mario Smash Football, si era poi ripresentato due anni dopo anche su Wii. Adesso, il titolo torna nuovamente anche sulla console di nuova generazione di Nintendo, e nel modo più esaltante possibile. Per coloro che non hanno alcuna familiarità con il titolo, Mario Strikers introduce i giocatori nello sport calcistico, ambientato all’interno dell’iconico universo dell’idraulico rosso e blu. La disciplina assomiglia perlopiù al calcio a 5 che conosciamo più o meno tutti, e nonostante fosse passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che si è sentito parlare del gioco, fa piacere sapere come esso non sia stato dimenticato, specialmente dopo i vari easter egg inseriti nell’ultimo gioco di Luigi’s Mansion.

Durante il Direct di Nintendo sono stati forniti numerosi dettagli sulle funzionalità inserite in Mario Strikers Battle League: sarà fondamentale sopra ogni cosa sfruttare le mosse e gli oggetti a propria disposizione per poter ottenere la vittoria, insieme anche all’utilizzo di speciali tiri che potranno potenzialmente capovolgere il punteggio al termine della partita. Viene mostrata la possibilità di personalizzare il proprio equipaggiamento, e ciò influirà pesantemente sulle statistiche dei propri personaggi, non solo sul loro aspetto. Ulteriore feature interessante è il cosiddetto hyper strike: durante il match si potrà raccogliere una sfera nel campo andando poi a caricare un tiro potentissimo che donerà alla propria squadra ben due goal. Come detto, nel Nintendo Direct è stata anche svelata la data d’uscita di Mario Striker Battle League, che sarà il 10 giugno 2022.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per trovare giochi a prezzi convenienti.