Lomography ha lanciato una nuova macchina fotografica analogica, la Lomomatic 110, compatta, tascabile con il formato pellicola 110 mm dal forte sapore vintage

Lomography è il marchio di macchine fotografiche analogiche austriaca nato a Vienna circa trent’anni fa e basato su un movimento molto in voga in quegli anni di voler perseguire la lomografia. Lomografia si basava sul motto ” non pensare e scatta” e così anche le macchine fotografiche Lomo anche oggi si propongono come analogiche a pellicola o istantanee compatte, molto semplici e dai prezzi piuttosto contenuti.

Lomography proprio in questo periodo ha lanciato la nuova Lomomatic 110, una macchina fotografica analogica compatta e tascabile con pellicola 110 mm e un design vintage.

Lomomatic 110: la nuova Lomography torna al formato anni ’70

La Lomomatic 110 Golden Gate Edition riflette il cuore pulsante di fotografia di viaggio e di racconto. Questa fotocamera è pensata per stimolare un’apertura verso lo spirito creativo, con un obiettivo in vetro, un meccanismo scorrevole compatto, ISO regolabile, esposizione automatica e due modalità di apertura, oltre a un flash personalizzato disponibile separatamente. Si può caricare con qualsiasi pellicola 110 e si può far sviluppare negli studi che sviluppano il 110 oppure direttamente al LomoLab di Lomography, inviando i propri rullini.

Grazie alle impostazioni di scatto completamente automatiche, si può semplicemente aprire la Lomomatic 110 e farsi ispirare. Per chi cerca un po’ più di controllo, la fotocamera è dotata di impostazioni ISO e apertura regolabili, in modo da potersi lanciare in imprese più creative!

Le impostazioni di messa a fuoco a zona garantiscono la precisione dei tuoi scatti, mentre le aperture regolabili per il giorno (f/5.6) e per la notte (f/2.8) lasciano entrare la luce necessaria. Si può scegliere ISO 100, 200 o 400 in base alla pellicola o ottienere effetti diversi con le pellicole LomoChrome con ISO esteso. Se ciò non bastasse, c’è anche la modalità di esposizione multipla per catturare un numero illimitato di fotogrammi e la modalità bulb per ottenere lunghe esposizioni!

Lomomatic 110: prezzo e disponibilità

La fotocamera è disponibile in tre diversi modelli:

Lomomatic 110 Golden Gate al prezzo di 99 € (già disponibile all’acquisto)

Lomomatic 110 Golden Gate – Fotocamera & Flash incorporato al prezzo 119 € (preorder)

Lomomatic 110 Metal – Fotocamera & Flash incorporato al prezzo di 159 € (preorder)

E voi cosa ne pensate di questa Lomomatic 110 analogica e tascabile? Fateci sapere se avete intenzione di provarla e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le news sul mondo della fotografia.