Retrogaming: corse in 3D su Mario Kart 64

I motori rombano ancora, e questa volta in 3D, nel circuito del retrogaming grazie a Mario Kart 64 ed ai suoi folli piloti

Quando si parla di videogiochi di corse il retrogaming spunta come il prezzemolo, basti pensare al mitico Out Run di SEGA oppure F – Zero di Nintendo, ma è altrettanto vero che nessun videogiocatore che si rispetti mancherà di citare un titolo come Mario Kart 64 o gli altri suoi capitoli! Siamo nelle terre del Sol Levante in un freddo dicembre del 1996, il Natale è già alle porte, il caro Nintendone è ben piazzato nelle case dei videogiocatori nipponici, tutti impazziscono per la prima avventura tridimensionale del nostro caro idraulico, ma c’è una novità che li lascerà a bocca aperta. Dopo una parentesi, quasi da mal di testa a dire il vero, sul 16 bit di casa Nintendo, ovvero lo SNES, è arrivata l’ora per il nostro idraulico ed i suoi pazzi amici e/o nemici di tornare a bordo delle loro vetture.

Tutto iniziò con un prototipo

Come molti altri giochi, anche questo è cominciato con un prototipo. Presentato per la prima volta nel 1995, il titolo del gioco non comprendeva il “numero” della storica console, ma bensì la lettera R che stava per Rendered Graphics. Come a dire ai giocatori abituati al capitolo per SNES (a tal proposito vi ricordiamo che quel capitolo è compreso nei giochi dello SNES mini) non avete ancora visto nulla! Pensate che, oltre alla piuma come potenziamento, già vista nel capitolo a 16 bit, il gioco prevedeva persino una divisione verticale dello schermo invece che quella orizzontale che si sarebbe vista in seguito per poter giocare in due.

Oltre a presentare delle tracce sonore non utilizzate nella versione finale, tra i piloti c’era anche il maghetto Kamek (vecchia conoscenza ancora dai tempi dell’avventura in 16 bit a cavallo di Yoshi) che poi è stato inserito in altri capitoli della serie, come Tour, o altri episodi delle avventure del nostro idraulico, come i vari Party e così via. Ah, nel caso ve lo steste chiedendo, il maghetto Kamek è stato poi sostituito dal gorilla Donkey Kong che sarà una presenza praticamente fissa.

Pare poi che si pensò ad una modalità senza oggetti in stile F – Zero per attirare anche quel tipo di giocatori, ma senza power up che gusto c’è? Idea scartata quasi immediatamente anche perché, con questo titolo, ci si voleva distaccare da un tipo di corse e di gare fin troppo lineari. Infine il gioco avrebbe dovuto essere presente al lancio della console sulla quale sarebbe “finito” in futuro, ma Shigeru Miyamoto ha preferito destinare sempre più risorse e membri dello staff a Super Mario 64. Una scelta che, visti i risultati finali, possiamo ben capire e “perdonare” al papà delle migliori serie targate Grande N.

Storia e modalità di corse – Retrogaming: Mario Kart 64

Nonostante sia un gioco piuttosto “datato”, altrimenti non sarebbe in questa rubrica, si tratta comunque del titolo con più scorciatoie di tutta la serie, ma per sicurezza potete sempre chiedere al detentore del record mondiale Beck Abney (abney317) che ha reso questo titolo il suo cavallo di battaglia. Ovviamente anche qui, come nei capitolo successivi, vince chi si posiziona meglio alla fine dei tre giri mentre si correrà a tutto gas lungo delle folli piste sparandosi addosso praticamente di tutto. Dai gusci fino alle bucce di banana oppure potrete acquisire una maggiore velocità pescando dei funghi.

Oltre alle corse più classiche, sono presenti anche la modalità battaglia (qui bisognerà far scoppiare i palloncini degli avversari tirandosi addosso i vari oggetti contenuti nei cubi in pista) e la prova a tempo (qui correrete contro il vostro stesso “fantasma”). Vi è poi una modalità extra, sbloccabile ottenendo tutti i trofei d’oro nelle altre modalità, dove sia le piste che il titolo del gioco saranno al contrario.

Naturalmente anche qui la cilindrata selezionabile è di 50cc (più semplice), 100cc (media) e 150cc (il gioco si fa difficile). A tal proposito, per godersi tutte queste modalità al meglio è poi possibile collegare fino a quattro controller nella console e dare il via al divertimento (o agli insulti) più sfrenato.

Piccola nota finale. Come nei capitoli successivi anche qui le piste ricalcheranno i reami più “quadrettosi” e “pixellosi” dei giochi usciti su Nintendo 64, in particolare la già citata prima avventura tridimensionale del nostro idraulico di fiducia. Ma le citazioni non finiscono qui! Infatti la premiazione finale si svolgerà presso il Castello della Principessa Peach, cioè il primo livello introduttivo in cui ci si troverà nell’avventura in 3D del nostro abitante del Regno dei Funghi preferito e, curiosamente, persino uno degli ultimi livelli di Odyssey.

I piloti in pista – Retrogaming: Mario Kart 64

Certo, ovviamente il roster dei piloti era piuttosto risicato, del resto una cosa simile l’abbiamo vista anche per il primissimo Super Smash Bros., ma gli otto piloti erano comunque più che sufficienti per qualche ora di divertimento scorrazzando su curiose piste. Vi riportiamo comunque l’elenco dei personaggi qui sotto:

Mario

Luigi

Peach

Toad

Yoshi

Donkey Kong

Wario

Bowser

Personaggi classici che non hanno certo bisogno di alcuna presentazione, o forse sì? Pensate che è proprio su questo gioco che possiamo sentir parlare per la prima volta il caro Luigi e questo lo dobbiamo a Julien Bardakoff che si è occupato di localizzare in francese alcuni giochi della Grande N e tradurre i nomi dei Pokémon.

Il tutto è iniziato con una partita a Magic: The Gathering assieme ad uno dei programmatori del gioco. Da lì una chiacchiera tira l’altra ed a Bardakoff venne fatta provare la demo che lo conquistò immediatamente. Infatti, all’inizio voleva doppiare Toad, ma dopo un attento esame da parte del compositore Kōji Kondō, finì per doppiare Luigi visto che la sua voce si adattava di più ad essere quella dell’idraulico in verde.

Una cosa simile avvenne poi anche per Wario la cui voce, sempre scelta da Kondō, era dell’amico di Julien Bardakoff, tale Thomas Spindler, che si occupava di localizzare i giochi in tedesco ed aveva pensato che anche il rivale di Mario provenisse dalla Germania invece che dall’Italia. Purtroppo sia la sua voce che quella di altri personaggi, incluso Luigi, si può sentire solo nella versione giapponese del gioco, assieme ai primi due Mario Party, poiché venne chiamato al microfono lo storico doppiatore Charles Martinet per la versione internazionale del titolo.

Un’eredità fatta di motori – Retrogaming: Mario Kart 64

Il titolo ha dunque generato una lunga serie di seguiti praticamente per tutte le console Nintendo ognuna con le sue peculiarità (qui vi lasciamo lo speciale sul capitolo per il GameCube), ma in tutto ciò c’è da ringraziare che non sia apparsa su una in particolare. Pare infatti che sia stato inizialmente progettata anche una versione per il Virtual Boy, ma, vista la scomodità di quello strano catafalco, il progetto venne annullato e possiamo dire che è stato molto meglio così!

Se poi vi piacciono i titoli di corse targati Grande N, allora vi consigliamo di dare una bella occhiata anche a Diddy Kong Racing della Rare (lì apparvero anche Conker e Banjo per pubblicizzare i rispettivi giochi), Wave Race 64 (per un’atmosfera più acquatica e colorata) e Pilotwings 64 (per provare l’emozione di voli egualmente folli e maledettamente divertenti). Se poi volete far soffrire particolarmente qualcuno, allora, in tal caso c’è anche South Park Rally, ma deve avervi fatto qualcosa di davvero malvagio.

E Sony in tutto ciò? Naturalmente non si è lasciata sfuggire la cosa tanto che, nel 1999, ha inserito i personaggi della saga di Crash Bandicoot (incluso il draghetto Spyro) in un gioco di corse intitolato Crash Team Racing. Un titolo che, al giorno d’oggi, ha potuto godere di una versione rimasterizzata per PS4 e Nintendo Switch chiamata semplicemente Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Considerazioni (e scatti) finali

E con l’ultimo concorrente che taglia il traguardo si conclude qui la nostra piccola corsa nel retrogaming assieme a Mario Kart 64. Certo, sono passati oramai un po’ di anni e numerosi capitoli, ma questo gioco risulta essere comunque ancora molto divertente e competitivo come negli anni Novanta. Se poi volete potete ancora recuperarlo vi ricordiamo che questo titolo è presente su Nintendo Switch Online assieme ad altri giochi eccezionali come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Paper Mario, Yoshi’s Story, Banjo – Kazooie, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf e così via.

Quindi, se volete recuperare altri titoli della Grande N, e non solo, al miglior prezzo di sempre, allora vi consigliamo di cliccare qui, mentre, per essere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, vi aspettiamo qui su tuttoteK!