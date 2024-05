Canon Selphy compie 20 anni: come stampare foto ovunque

Canon festeggia il 20° anniversario della serie SELPHY, la gamma di stampanti fotografiche compatte che consente di imprimere su carta i propri scatti, offrendo elevata qualità e un’ampia scelta di opzioni creative.

La serie SELPHY è nata nel 2004 per rispondere alla crescente richiesta di stampe fotografiche, in seguito alla rapida diffusione delle fotocamere digitali nei primi anni 2000, ed oggi annovera 31 modelli 1 per un volume di vendite di oltre 17 milioni di unità2 in tutto il mondo.

Con il nome SELPHY, frutto della combinazione di “self” e “photography”, Canon ha voluto far leva su ruolo della fotografia come mezzo per conservare i propri ricordi. Un’esigenza sempre più diffusa, resa possibile dall’opportunità di stampare facilmente e in totale autonomia scatti catturati con dispositivi digitali, sperimentando al contempo nuovi modi di giocare e divertirsi con le immagini. Le stampanti SELPHY producono stampe fotografiche di elevata qualità ed eccellente durata grazie all’adozione di un processo a sublimazione d’inchiostro, vaporizzato con il calore. Inoltre, sono facili da utilizzare e sono dotate di un corpo leggero e compatto che ne agevola il trasporto. La serie ha guadagnato la fiducia di un’ampia varietà di utenti, grazie alla sua capacità di realizzare con semplicità stampe fotografiche sul posto. Funzione, quest’ultima, che oltre a favorire la condivisione di momenti memorabili, può anche essere utilizzata per realizzare lavori personalizzati anche nei più svariati ambiti, dalle decorazioni nuziali alle fototessere.

Canon ha rivendicato la propria posizione pionieristica nel mercato della stampa fotografica introducendo la stampante a sublimazione d’inchiostro CP-10 nell’aprile 2001. A ottobre 2004 ha poi presentato SELPHY CP500 e SELPHY CP400 e contemporaneamente ha lanciato il brand SELPHY, intrecciando il concetto del prodotto con il nome del marchio.

Da quel momento l’azienda nipponica ha continuato a sviluppare prodotti in linea con i cambiamenti generazionali e il progresso tecnologico. SELPHY CP710, dotata di monitor LCD a colori e in grado di stampare le foto direttamente dalle schede memoria, è arrivata sul mercato a settembre 2005. Successivamente, con il lancio di SELPHY CP900, a settembre 2012, le stampanti SELPHY sono diventate compatibili con la rete LAN wireless, riuscendo a collegarsi con smartphone e tablet.

SELPHY SQUARE QX10, modello leggero e compatto con batteria interna, ideale per l’uso in viaggio, è stata aggiunta alla gamma nell’aprile 2020. Il percorso di potenziamento delle funzioni e del design di prodotto ha portato, infine, a settembre 2022, all’uscita di SELPHY CP1500, l’ultima nata della serie CP, che consente di creare stampe dai colori vivaci grazie alla funzione di correzione automatica.

La serie SELPHY è inoltre dotata in esclusiva dell’applicazione SELPHY Photo Layout che consente di creare collage combinando automaticamente diverse foto e di produrre immagini utilizzando filtri e timbri. In aggiunta, è possibile realizzare layout in vari formati di carta, per esempio adesivi stampabili. La gamma risponde anche a una nuova richiesta del mercato nata con la diffusione degli smartphone, ovvero le stampe quadrate, diventate popolari grazie ai social media.

Canon continuerà a proporre nuove modalità di stampa delle fotografie e si impegnerà a valorizzare la cultura dell’imaging, ampliando la serie SELPHY in linea con l’evoluzione delle esigenze degli utenti.