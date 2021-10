In Sound Mind, l’ultimo horror psicologico di We Create Stuff è ora disponibile per PC, Xbox Series S/X, PS5 e Nintendo Switch, e oggi vogliamo raccontarvelo nella nostra recensione

Il panorama degli horror (soprattutto quello indie) non manca mai di arricchirsi con nuovi, interessanti titoli. L’ultimo della lista è In Sound Mind, un horror psicologico sviluppato dai ragazzi di We Create Stuff. Nei panni dello psicologo Desmond Wales, ci ritroviamo incastrati in una realtà distorta dove l’incubo da cui fuggire sono proprio i poveri pazienti del nostro protagonista. Tra mistero, orrore e rivelazioni, scopriamo insieme In Sound Mind per PS5 in questa recensione!

Sano di mente? Sicuro?

Sano di mente. Questa è la traduzione letterale di In Sound Mind, ultima fatica di We Create Stuff. Siamo sempre propensi a provare nuovi terrificanti horror indie, ma procedendo nel gioco ci rendiamo conto di quanto lo studio, più che spaventare, si sia concentrato nell’angosciare il giocatore con tematiche attuali poste in uno scenario tanto surreale quanto azzeccato. Come già accennato, nei panni nello psicologo Desmond Wales dovremo cercare la verità esplorando la propria mente. Cassetta dopo cassetta, esploreremo le patologie che affliggevano i pazienti del dottor Wales all’insegna di puzzle da risolvere, azione e mistero. La mente umana, non è mai stata così affascinante.

Una serie di sfortunati eventi – Recensione In Sound Mind per PS5: sei sano di mente?

La struttura di In Sound Mind è abbastanza semplice. L’intero gioco è basato su delle audiocassette, che troveremo durante la nostra angosciante avventura. Queste cassette contengono le registrazioni di ogni seduta dei pazienti del dottor Wales. Tramite queste cassette verremo trasportati nel nostro subconscio, dove affronteremo le paure e i tormenti dei pazienti fino al loro tragico epilogo. La “base” dove ascoltare le registrazioni e riorganizzare le proprie idee è una proiezione dello studio del nostro protagonista nella propria mente, la cui porta d’ingresso ci permette di sboccare nei passati dei poveri pazienti.

Grazie a questa struttura, gli sviluppatori hanno potuto impostare le varie cassette in maniera tale da avere un tipo di gioco diverso in base alle creature che ci troveremo davanti. Se la prima cassetta è caratterizzata da una forte componente stealth, la seconda ripiega su un action adventure che prende a mani piene da Resident Evil, e così via. Questa scelta rende il gioco particolarmente vario e per nulla noioso o ripetitivo, ad eccezione di alcune transizioni (di cui parleremo più avanti).

Gameplay – Recensione In Sound Mind per PS5: sei sano di mente?

Come accennato, il gameplay di In Sound Mind varia sensibilmente tra le varie cassette che ci ritroveremo a giocare. Il gioco è composto da quattro cassette, decisamente diverse tra di loro per esperienza e approccio. Ad essere completamente onesti, i primi minuti di gioco non sono particolarmente interessanti. Il gioco all’inizio sembra una fotocopia dei migliaia di horror indie disponibili sul mercato e fatica ad impennare, fino alla cassetta della prima paziente. Una volta introdotti alle meccaniche base e alla sinossi del gioco, troveremo i primi strumenti utili ad inoltrarci nel primo “capitolo” della storia. Da qui in poi il gioco inizia a coinvolgere e divertire, con una forte componente stealth e un ingegnoso utilizzo degli asset di gioco (in particolare della scheggia di vetro “multifunzione”).

Concluso il primo incontro paranormale si passa al secondo senza perdere troppo tempo, con il gameplay che vira verso uno shooter alla Resident Evil con componenti platform tutto sommato divertenti. Ad eccezione di alcune situazioni decisamente irrealistiche (la scheggia di vetro apparentemente può distruggere assi di legno e container) la semplicità e l’immediatezza del gameplay rendono il gioco piacevole da seguire, senza inquinare o interrompere la narrazione in alcun modo.

Tecnicamente sufficiente – Recensione In Sound Mind per PS5: sei sano di mente?

Nel comparto tecnico e artistico, per quanto traspaia l’impegno del team di sviluppo, vengono a galla gli evidenti limiti del budget ristretto. Nonostante il gioco fili liscio i modelli non convincono particolarmente e questo porta a non avere l’impressione di trovarsi effettivamente davanti ad un titolo per next-gen. Il comparto audio invece convince a pieno sia nel sound design che nelle musiche, prendendo (chiaramente) spunto dai big del panorama videoludico horror.

Se anche l’HUD risulta un po’ datata e non particolarmente curata, degni di menzione sono invece gli effetti particellari e le luci volumetriche, che sulla nuova console di Sony rendono particolarmente bene. Inoltre, la “filigrana” che riveste costantemente la camera di gioco, dà quel senso di old school che sposa perfettamente l’ambientazione e il periodo in cui è ambientata l’avventura del dottor Wales.

Dalla testa al braccio

Arrivati alla conclusione di questa recensione di In Sound Mind per PS5, ci troviamo a tirare le somme su un buon titolo. In Sound Mind è un buon gioco, che fa di alcune intuizioni i suoi punti di forza. La buona varietà nel gameplay risulta tanto un pro quanto un contro, vista la deriva decisamente troppo action fps verso cui vira il gioco da un certo punto in poi. La trama risulta tutto sommato ben costruita, lasciando una questione aperta probabilmente da approfondire in un potenziale sequel. Gli enigmi e le boss fight sono ben articolati, grazie anche alla centralità gli oggetti chiave. Alla fine della giostra, resta un po’ l’amaro in bocca per lo scemare del senso di tensione man mano che il gioco va avanti nel suo svolgimento. Peccato anche per le imperfezioni tecniche e una grafica non appagante quanto avremmo voluto.

In Sound Mind è ora disponibile per Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Microsoft Windows e PlayStation 5 al prezzo di 29,99€. Come sempre, prima di salutarvi vi ricordiamo di rimanere in compagnia di tuttoteK. Inoltre, vi invitiamo a consultare il catalogo di Instant Gaming per tantissimi giochi a prezzo scontato. Ciao e buon gaming!