In Sound Mind si mostra in un nuovo terrificante trailer

Tramite comunicato stampa, Modus Games ha mostrato un nuovo terrificante trailer di In Sound Mind, l’horror psicologico in prima persona sviluppato da We Create Stuff

Il genere degli horror è stato croce e delizia degli ultimi anni, specialmente per quel che riguarda l’industria indipendente. Ad accompagnare titoli AAA come i nuovi Resident Evil, si sono visti una lunga scia di indies che, vuoi per la possibilità di inserire poche meccaniche di gameplay, vuoi perché per spaventare alla fine bastano pochi pixel, si sono gettati spesso in questo genere per creare titoli interessanti. Little Nightmares, The Forest e Outlast sono i primi che ci vengono in mente, ma sapete quasi meglio di noi quanto gli ultimi anni siano stati costellati da loro simili. In Sound Mind è un titolo di cui vi abbiamo già parlato in un’anteprima dedicata e che ha saputo stupirci in quanto a meccaniche e feeling generale.

Il titolo è attualmente previsto per il prossimo 28 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X | S, con una versione Nintendo Switch già annunciata, ma che sarà disponibile successivamente nel corso dell’anno. Tramite comunicato stampa, il publisher Modus Games ne ha divulgato un nuovo gameplay trailer, che rispecchia perfettamente l’atmosfera del gioco. All’interno di In Sound Mind verremo accompagnati in una lunga serie di rompicapi e scenari all’interno della psiche di diversi individui. Vi lasciamo il trailer di gameplay proprio qua sotto.

In Sound Mind si mostra con un nuovo trailer: pronti a cadere vittima della vostra stessa mente?

Il gioco ci metterà nei panni di Desmond Wales, un terapista che ha la capacità di intrufolarsi nella mente dei suoi pazienti. In questo modo, l’uomo vuole scoprire che cosa li unisce e, soprattutto, svelare la verità su ciò che è successo alla cittadina di Milton Haven prima che lui stesso cada vittima della sua mente. Il titolo è stato creato dal team autore di Nightmare House 2 ed è già preordinabile dal sito ufficiale del gioco. Inoltre, su Steam, trovate la Demo da cui è stata tratta la nostra anteprima.

