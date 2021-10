Dragon Quest: morto il compositore storico Koichi Sugiyama

Il silenzio riecheggia nelle terre di Erdrick: il compositore storico di Dragon Quest, Koichi Sugiyama, è morto all’età di 90 anni

Se n’è andato un grande: ci rattrista comunicare che, stando al blog ufficiale di Dragon Quest, il compositore storico della saga Koichi Sugiyama è morto. La notizia stessa è postuma, in quanto la dipartita si è verificata il 30 settembre. L’autore aveva raggiunto i novant’anni di età, guadagnando il distinto record di compositore videoludico più longevo al mondo. Contrariamente ai colleghi Yoko Shimomura e Nobuo Uematsu non gli abbiamo dedicato una puntata di Musica & Videogiochi, ma faremo il possibile per ricordare questo artista in poche semplici righe.

Addio a una leggenda: Koichi Sugiyama, il compositore di Dragon Quest, morto ma immortale

Come spesso è avvenuto nel corso dei nostri speciali a tema, anche per Koichi Sugiyama l’esordio da compositore non ha contemplato i videogiochi e men che meno Dragon Quest. Il debutto agli spartiti è invece avvenuto per le serie televisive, come ad esempio Return of Ultraman nel 1971 e Cyborg 009 nel 1979. Il primo videogioco da lui musicato è stato invece World Golf di Enix nel 1985, anni prima della fusione con l’eterna rivale Squaresoft. Dopo aver giostrato vari progetti, il musicista si è dedicato esclusivamente a Dragon Quest a partire dal 2001 (pur avendo composto per gli altri capitoli).

Dragon Quest composer Koichi Sugiyama has passed away at age 90https://t.co/6lAp3Id8md pic.twitter.com/mnAOncoAcg — Nibel (@Nibellion) October 7, 2021

Ha contribuito anche alla colonna sonora associata all’Eroe in Super Smash Bros. Ultimate. Sempre attivo fino alla sua dipartita, Sugiyama è infine stato tragicamente strappato dalla vita a causa di uno shock settico. I funerali si sono già tenuti in forma privata tra pochi famigliari (e amici), e Square-Enix ha già pianificato un memoriale in suo onore. Il suo ultimo operato (postumo, a questo punto) è la colonna sonora già composta per Dragon Quest XII: The Flames of Fate, che al momento ancora non vanta data d’uscita o piattaforme confermate.

