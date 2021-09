Vediamo insieme, con questa nostra breve guida, la lista trofei completa di In Sound Mind, l’horror psicologico in prima persona arrivato proprio da qualche giorno su PC e Console

Il genere degli horror psicologici, specialmente quelli in prima persona, sta andando alla grande nel mercato indipendente degli ultimi anni. In Sound Mind si è inserito egregiamente nel settore, vi abbiamo già parlato ampiamente delle nostre prime impressioni in un’anteprima dedicata che potete trovare cliccando qui, quando è arrivato sul mercato lo scorso 28 settembre. Il gioco di We Create Stuff e Modus Games è ufficialmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S e non vediamo l’ora di potervene parlare approfonditamente in un’accurata recensione completa. Prima di tutto ciò però, ci rivolgiamo a voi trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di In Sound Mind consta di 33 statuette totali, di cui 12 di bronzo, 17 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questa tipologia di guide, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non desiderano ricevere alcun tipo di anticipazione su In Sound Mind!

I trofei di bronzo – In Sound Mind: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con i trofei di bronzo di In Sound Mind:

Gioco dell’anno 10/10 : Accarezza Tonia.

: Accarezza Tonia. No. : Attacca il telefono in faccia al tuo subdolo stalker.

: Attacca il telefono in faccia al tuo subdolo stalker. Shopping di traguardi : Spingi un carrello nell’acqua lungo la strada verso Homa Mart.

: Spingi un carrello nell’acqua lungo la strada verso Homa Mart. Gira quel broncio all’insù : Dai una faccia a un manichino.

: Dai una faccia a un manichino. Che cattiveria… : Spaventa l’Osservatrice con il frammento di specchio.

: Spaventa l’Osservatrice con il frammento di specchio. Uno stormo di corvi : Spara a un corvo.

: Spara a un corvo. Dammi tutto quello che hai! : Abbatti un proiettile dell’Ombra.

: Abbatti un proiettile dell’Ombra. Clown da rodeo : Cavalca il Toro per 5 secondi.

: Cavalca il Toro per 5 secondi. Olè! : Inganna il Toro per fare in modo che attacchi una macchia d’inchiostro.

: Inganna il Toro per fare in modo che attacchi una macchia d’inchiostro. Circolo vizioso : Stordisci Flash usando il dispositivo radio.

: Stordisci Flash usando il dispositivo radio. Cinque alto per principianti: Batti il cinque a Dave mentre combatti per la tua mente.

I trofei d’argento – In Sound Mind: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Specchio, specchio delle mie brame… : Termina nastro 1.

: Termina nastro 1. Luci spente! : Termina nastro 2.

: Termina nastro 2. Prenditi un tranquillante : Termina nastro 3.

: Termina nastro 3. Flashback : Termina nastro 4.

: Termina nastro 4. Improvvisa. Adattati. Passa oltre. : Termina nastro 5.

: Termina nastro 5. Prescrittore di pillole : Raccogli tutte le pillole nel livello supermercato.

: Raccogli tutte le pillole nel livello supermercato. Spacciatore di pillole : Raccogli tutte le pillole nel livello faro.

: Raccogli tutte le pillole nel livello faro. Prospettore di pillole : Raccogli tutte le pillole nel livello fabbrica.

: Raccogli tutte le pillole nel livello fabbrica. Impasticcato : Raccogli tutte le pillole nel livello foresta.

: Raccogli tutte le pillole nel livello foresta. Amico delle cause farmaceutiche : Raccogli tutte le pillole nel tuo edificio.

: Raccogli tutte le pillole nel tuo edificio. Punta e spara : Acquisisci la pistola nel tuo edificio.

: Acquisisci la pistola nel tuo edificio. Esercizi di respirazione : Acquisisci la maschera antigas nel tuo edificio.

: Acquisisci la maschera antigas nel tuo edificio. Sbadato : Acquisisci il fucile nel tuo edificio.

: Acquisisci il fucile nel tuo edificio. Accesso garantito : Accedi al laboratorio segreto Mayer.

: Accedi al laboratorio segreto Mayer. Buon ascoltatore : Trova e ascolta tutti i frammenti della sessione di Lucas.

: Trova e ascolta tutti i frammenti della sessione di Lucas. Eroe ignorato: Trova la canzone segreta di Rosemary.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – In Sound Mind: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con i tre trofei d’oro:

Coi pazienti ci vuole pazienza : Finisci In Sound Mind.

: Finisci In Sound Mind. Audiofilo : Raccogli tutte le registrazioni su vinile.

: Raccogli tutte le registrazioni su vinile. Ben medicato: Trova tutte le pillole del gioco.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di In Sound Mind:

Dottor Fatto: Acquisisci tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di In Sound Mind.